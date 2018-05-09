Muhtarlar kapıştı: 'Muhtarlar Derneği hiç kimseye miras kalmamıştır ve hiç kimseye ait değildir'

Türkiye Muhtarlar Derneği’nin (TMD) feshettiği Kayseri Şube yönetiminin, yeni yönetime resmi evrakları vermediği öne sürüldü. Görevden alınan Erşen, “Arkadaşlar yanlış yapıyor, biz TMD'ye değil Muhtarlar Konfederasyonu’na bağlıyız” dedi. TMD’nin atadığı Mermer ise “Muhtarlar Derneği kimseye miras kalmamıştır, kimseye de ait değildir” çıkışı yaptı.

Kayseri Muhtarlar Derneği'nde fesih çıkmazı yaşanıyor. Tartışma, Türkiye Muhtarlar Derneği Genel Merkezi'nin yönetim kurulu toplantısı sonrasında, 'yasaya ve tüzüğe aykırı hareket edildiği' gerekçesiyle Kayseri Şubesi'ni feshetmesiyle başladı. Genel Merkez, kararın ardından şubeye yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri atadı. Ancak yönetimi ile birlikte fesih kararı alınan, aynı zamanda Hunat Mahallesi muhtarı olan İbrahim Erşen, yeni yönetimin başvurusuna rağmen devir işlemi yapmadı.

Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri Şube Başkanı olarak atanan Erenköy Mahalle Muhtarı Bekir Mermer ise Köşk Mahalle Muhtarlığı önünde basın açıklaması yaparak bu duruma tepki gösterdi.

Mermer, 'genel merkezin derneği seçime götürmek için kendilerine görev verdiğini' vurgulayıp şöyle konuştu:

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"Genel merkezimiz yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararla birlikte derneği seçimlere götürmek için beni ve arkadaşlarımı yetkili kılmıştır. Genel merkezimiz tarafından bize verilen görev gereği ilgili kurumlarla resmi yazışmalar yapılmış ve önceki dönem Türkiye Muhtarlar Derneği Şube Başkanı İbrahim Erşen Bey ile yönetimine nezaket ziyaretinde bulunduk. Yetkili yazı gereği kendilerinin ve yönetimin feshedildiği ve dolayısıyla derneğe ait resmi evrakların tutanakla tarafımıza devredilmesini istedik. Kendisi ‘fesih işlemini tanımadığını' belirterek, evrakları bize vermemiş ve ilgili tutanağı imzalamamıştır. Bu nedenle bizler de bu konuda yasal süreç başlattık. Muhtarlar Derneği yönetimi olarak başta Valilik olmak üzere tüm kuruluşlarla dernek faaliyetlerini sürdürmek ve derneğimizi genel kurul sonrası seçilecek yeni yönetime teslim etmek istiyoruz. Biz mazeret üretmeden çalışmaya devam edeceğiz."

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Erşen'e tepki gösteren Mermer, "Muhtarlar Derneği hiç kimseye miras kalmamıştır ve hiç kimseye ait değildir. Kişiler geçici, kurumlar ve sistem bakidir. Görevde olmayan bir kişinin derneğimiz adına yapacağı işlemler suç teşkil etmektedir ve kişi kanunlar önünde sorumludur" diye konuştu.

'TÜRKİYE MUHTARLAR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ İLE BİR BAĞIMIZ YOK"

Erşen ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu:

"Bizim Türkiye Muhtarlar Derneği Genel Merkezi ile bir bağımız yok. Biz Muhtarlar Konfederasyonu'na bağlı faaliyet gösteriyoruz. Derneğimiz daha önce Kayseri'de faal değildi ve 2004 yılında faal duruma getirdik ve konfederasyona bağlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arkadaşlarımız konuyu bilmedikleri için hata yapıyor. Ben aynı zamanda 12 ilin yer aldığı İç Anadolu Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanlığı görevini de yapıyorum. Bizim 178 üyemiz var. Arkadaşlarımız yanlış bir iş içindeler. Bağımızın olmadığı bir yapının kararı bizi ilgilendirmez, çünkü bizim yönetimimiz ayrı."