Ötenazi kararı alan 104 yaşındaki Avustralyalı bilim insanı son kez basın karşısına çıktı

'UTANÇ VERİCİ YAŞLANMA'
Bugün için planlanan ötenazi prosedürüne ilişki detayları bilmediğini belirten Goodall, ötenazi işleminin iğneyle yapılacağını ve bu esnada bazı aile üyelerinin de kendisiyle birlikte olacağını açıkladı. "Uygun zaman geldiğinde, ölmeyi seçmek serbest olmalı" diyen Goodall'ın basın açıklamasında giydiği ve üzerinde 'Utanç verici yaşlanma' yazılı kazağı dikkat çekti.
Large media gathering listen to David’s plans for his last few hours on this planet https://t.co/vFcGIetTGm pic.twitter.com/Wuu6DjxDfA— Philip Nitschke (@philipnitschke) May 9, 2018
'SONA ERDİRME ŞANSIM OLDUĞU İÇİN MUTLUYUM'
Ötenazi kararına ilişkin "Son 6 yıldır görme yetim, son bir iki yıl içerisinde de yeteneklerim düşüş gösterdi, artık hayata daha fazla devam etmek istemiyorum ve sona erdirme şansım olduğu için mutluyum" diyen Goodall'ın kendisine sorulan soruları duymakta zorlandığı görüldü. Bunun üzerine bazı sorular mikrofonla tekrar edildi ve Goodall soruları net bir şekilde cevaplayabildi. Goodall ayrıca ötenazi kararının medyanın dikkatini İsviçre'ye çekmesine yol açmasından ötürü de üzerinde baskı hissettiğini söyledi.
YAŞAMA BEETHOVEN'LA VEDA ETMEK İSTEDİ
Son anlarında dinlemek için herhangi bir müzik seçip seçmediği sorulduğunda ise bunun hakkında pek düşünmediğini belirten Goodall, "Eğer bir şey seçeceksem bu Beethoven'ın 9. Senfoni'sinin final bölümü olurdu" diyerek 9. Senfoni'nin final bölümü olan 'Ode to Joy'dan bir bölümü Almanca seslendirdi. Goodall'ın bu performansı ise alkışlarla karşılandı. Goodall'ın bugün içerisinde hayatına son verilmesi bekleniyor.
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