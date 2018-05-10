Ötenazi kararı alan 104 yaşındaki Avustralyalı bilim insanı son kez basın karşısına çıktı

Aldığı ötenazi kararıyla tartışma yaratan 104 yaşındaki Avusturalyalı bilim insanı David Goodall'ın planlanan ötenazi işlemi bugün gerçekleşecek. Gazetecilerin sorularını yanıtlamak üzere basın toplantısı düzenleyen Goodall, "Artık hayata daha fazla devam etmek istemiyorum ve sona erdirme şansım olduğu için mutluyum" dedi.

'Yaşam standartlarının kötüleştiği' gerekçesiyle bu ay içinde İsviçre'de kendi yaşamına son vermek istediğini açıklayan Avustralya'nın en yaşlı bilim insanı 104 yaşındaki David Goodall'ın bu kararı ötenazinin yasadışı olduğu Avustralya'da tartışmalara neden olmuştu. 104 yaşındaki Ekolojist, yaşanan tartışmaların üzerine İsviçre'nin Basel kentinde ötenazi savunucularıyla bir araya gelerek bir basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'UTANÇ VERİCİ YAŞLANMA'

Bugün için planlanan ötenazi prosedürüne ilişki detayları bilmediğini belirten Goodall, ötenazi işleminin iğneyle yapılacağını ve bu esnada bazı aile üyelerinin de kendisiyle birlikte olacağını açıkladı. "Uygun zaman geldiğinde, ölmeyi seçmek serbest olmalı" diyen Goodall'ın basın açıklamasında giydiği ve üzerinde 'Utanç verici yaşlanma' yazılı kazağı dikkat çekti.

Large media gathering listen to David’s plans for his last few hours on this planet https://t.co/vFcGIetTGm pic.twitter.com/Wuu6DjxDfA — Philip Nitschke (@philipnitschke) May 9, 2018

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'SONA ERDİRME ŞANSIM OLDUĞU İÇİN MUTLUYUM'

Ötenazi kararına ilişkin "Son 6 yıldır görme yetim, son bir iki yıl içerisinde de yeteneklerim düşüş gösterdi, artık hayata daha fazla devam etmek istemiyorum ve sona erdirme şansım olduğu için mutluyum" diyen Goodall'ın kendisine sorulan soruları duymakta zorlandığı görüldü. Bunun üzerine bazı sorular mikrofonla tekrar edildi ve Goodall soruları net bir şekilde cevaplayabildi. Goodall ayrıca ötenazi kararının medyanın dikkatini İsviçre'ye çekmesine yol açmasından ötürü de üzerinde baskı hissettiğini söyledi.

YAŞAMA BEETHOVEN'LA VEDA ETMEK İSTEDİ

Son anlarında dinlemek için herhangi bir müzik seçip seçmediği sorulduğunda ise bunun hakkında pek düşünmediğini belirten Goodall, "Eğer bir şey seçeceksem bu Beethoven'ın 9. Senfoni'sinin final bölümü olurdu" diyerek 9. Senfoni'nin final bölümü olan 'Ode to Joy'dan bir bölümü Almanca seslendirdi. Goodall'ın bu performansı ise alkışlarla karşılandı. Goodall'ın bugün içerisinde hayatına son verilmesi bekleniyor.