Macron, yaşlanma karşıtı kreme malzeme yapılmasına hiddetlendi

© REUTERS / Philippe Wojazer Fransa First Lady'si, eşi Macron hakkında konuştu: Tek kusuru benden genç olması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisinden 24 yaş büyük eşi Brigitte Macron'a yönelik büyük ilgiden istifade etmek isteyenler işi dolandırıcılığa döktü. 'Güzellik ve Gerçek' isimli bir kozmetik firmasına ait gözüken bir web sitesinde yaşlılık karşıtı krem iddiasıyla yayımlanan reklamda 64 yaşındaki Brigitte Macron'un yüzü kullanıldı.

ŞİRKET HİSSEDARI GİBİ GÖSTERDİLER

'Cilt bakımı sektörünü sonsuza dek değiştirecek devrimci krem' gibi ifadelerin kullanıldığı reklamda Fransız first lady'nin kozmetik şirketinin hissedarlarından olduğu, ama siyasi sebeplerden bunu açıklayamadığı da iddia edildi. Yalan haber sitelerinde çıkmış, 'kremin sihirli etkisi', 'first lady'nin kozmetik şirketinin başarısı' gibi yalanların yer aldığı yazılara da yer verildi.

© AFP 2018 / JEAN-FRANCOIS MONIER 'Olgun' kadınlar Brigitte Macron'a teşekkür mektubu yağdırıyor

Le Parisien gazetesine göre Brigitte Macron'un adını görüp 3.95 euro ödeyerek krem sipariş edenler, ilave 88 euro ödenmesini talep eden fatura gelince şoke oldu. Dolandırılan onlarca tüketiciden biri olan 68 yaşındaki Anne-Marie, gazeteye ''Brigitte Macron, Michelle Obama, (eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi) Carla Bruni'nin şirket hissedarı ya da şirket müşterisi olduğunu söylüyorlardı. Ben de ciddiye aldım'' dedi.

BİR TALİMATLA MACRON REFERANSLARI SİTEDEN KALKTI

Habere göre Brigitte Macron, hiçbir alakasının olmadığı şirketin kendi adı ve yüzü üzerinden halkı dolandırmasına 'çok sinirlendi'.

Comment Brigitte Macron a trouvé sa place https://t.co/7ZxbJoEVmE pic.twitter.com/gz4hgXdO9h — Paris Match (@ParisMatch) 6 Mayıs 2018

© REUTERS / Philippe Wojazer Macron'un 3 aylık makyaj masrafı 26000 euro

First lady'nin avukatlarına şirketle temasa geçip kendisiyle bağlantılı tüm görüntü ve yazıların kaldırılması talimatını vermesinden birkaç saat sonra hepsi siteden kaldırıldı. Macron, dolandırıcılık iddialarının soruşturularak gerekli yasal işlemlerin yapılmasını da istedi.

İLK DEĞİL

Bu, Brigitte Macron'un isminin sahtekarlığa ilk kez alet edilmesi değil. Mart ayında kimliğini çalıp dünya çapında VIP davetlerine katılmaya çalışan bir gruba dava açmıştı. Bu grup kendilerine Brigitte Macron'un ofisinin çalışanları süsü vererek en pahalı restoranlarda masa, en pahalı etkinliklere bilet ayarlanmasını, VIP muamelesi yapılmasını talep ediyordu.