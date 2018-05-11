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    Japonya-çocuk

    Japon vekil: Bekar kadınlar devlete yük olur

    © AFP 2018 / KAZUHIRO NOGI
    Yaşam
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    Doğum oranının 1899'dan bu yana en düşük seviyede olduğu Japonya'daki bir vekil, bekar kadınları eleştirdiği ve çiftlerin en az 3 çocuk yapması gerektiğini söylediği için tepkileri üzerine çekti. Vekil önce kendini savundu, ardından özür mesajı yayınladı.

    Japonya çocuk
    © REUTERS /
    Japonya'da çocuk sayısı 'dibi gördü'
    Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partisi milletvekili olan Kanji Kato, kadınların birden fazla çocuk sahibi olması gerektiğini ve bekarlığı tercih eden  kadınların ileride devlete devlete yük olacağını söylemesinin ardından cinsiyetçilik suçlamalarının hedefine oturdu. 

    TBS News'in aktardığına göre partisinin bir toplantısında konuşan Kanji, düğünlerde konuşma yapması istendiğinde 'gelin damatı en az 3 çocuk yapmaya teşvik edici' ifadeler kullandığını anlattı.

    6 çocuğu ve 8 torunu olan Kenji, evlenmeyi istemediklerini söyleyen genç kadınlarla karşılaştığında, onlara 'evlenmezlerse çocuk sahibi olmayacaklarını ve kendilerini diğer insanların çocuklarının vergileriyle ödenen bir bakımevinde bulacaklarını' söylediğini aktardı.

    Bu arada kadın vekillerin kendisini 'cinsiyetçilikle' eleştirmesinin ardından önce sözlerini savunmayı tercih eden Kanji daha sonra bir açıklama yayınladı ve 'kadınlara saygısızlık etmek niyetinde olmadığını' dile getirdi.

    Resmi rakamlara göre 1 Nisan 2018 itibarıyla ülkedek 15 yaş altındaki çocuk sayısı 15.53 milyon. Bu da sayıda geçen seneye göre 170 binlik bir düşüş olduğu anlamına geliyor.

    Ayrıca Japonya'da geçen yıl 941.000 çocuk dünyaya gelmiş, bu sayı da 1899'dan beri en düşüğü olarak kayıtlara geçmişti.

    Yapay zeka, robot
    © AFP 2018 / Fabrice COFFRINI
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    Ülkede doğum oranları, bütün teşviklere ve finansal desteklere rağmen düşük kalmaya devam ediyor.

    Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 40 milyon ya da daha fazla nüfusu olan 32 ülke arasında Japonya, toplam nüfus içinde çocukların yüzdesi bakımından en düşük sırada (yüzde 12.3) yer alıyor.

    Öte yandan Kanji, kadınların toplumdaki birincil rolünün çocuk doğurmak olduğunu düşünen ilk Japon politikacı değil. 2007'de dönemin sağlık bakanı Hakuo Yanagisawa, kadınları 'doğum yapan makinalar' olarak tanımlanmış ve doğum oranını yükseltmenin bir kamu görevi olduğunu söylemişti.

     

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    Etiketler:
    Teşvik, Doğum oranı, Kadın, Liberal Demokrat Partisi, Kanji Kato, Japonya
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