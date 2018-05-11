Arda Turan'ın babası hastaneye kaldırıldı

Öğle saatlerinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Arda Turan'ın babası Adnan Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öğle saatlerinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Arda Turan'ın babası Adnan Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın taburcu edileceği öğrenildi. ➤ https://t.co/J1GTC7m07a pic.twitter.com/mUVP3hD6SD — FutbolArena (@futbolarena) 11 Mayıs 2018

© AA / Medipol Başakşehirli Arda Turan'a 16 maçlık rekor ceza

A Spor'un haberine göre anjiyo yapılan ve tetkiklerden geçirilen Adnan Turan'ın kalp kaslarında kasılma saptandı.

Ciddi bir sorunu bulunmayan, ancak geceyi hastanede geçirecek olan Adnan Turan, yarın taburcu edilecek.

Geceyi hastanede geçirecek olan Adnan Turan'ın yarın taburcu olacağı belirtildi. pic.twitter.com/WHBoh36hwH — Habertürk Spor (@HTSpor) 11 Mayıs 2018

© AA / Arda Turan'a verilen ceza İspanya basınında

Bu arada 'Hakeme saldırı, tehdit ve hakaret' gerekçesiyle dün PFDK'den 16 maçlık ceza alan Arda'nın Başakşehir'den sezon sonunda ayrılacağı iddia ediliyor.

İspanyol gazetesi Marca, Barcelona'nın bu cezadan sonra Arda'yı satmasının imkansız hale geldiğini, Arda'nın eski performansından uzaklaşması ve aldığı ağır disiplin cezasının ardından geleceğinin pek parlak görünmediğini öne sürdü.