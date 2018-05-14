30.000 lira maaşla çalışacak profesyonel turist arıyorlar

Muğla'nın Ortaca ilçesi belediyesi, profesyonel turist olarak bölgeyi gezip tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşacak bir kişiyi arıyor. Bu kişi, tatilin sonunda 30.000 lira maaş da alacak.

© Fotoğraf : DHA 6 bin lira maaşla çalışacak çoban bulunamıyor

Habertürk'ün haberine göre, Muğla’da dünyaca ünlü Dalyan’a, Sarıgerme’ye, İztuzu Plajı’na, Kaunos Antik Kenti’ne ev sahipliği yapan Ortaca Belediyesi, ilçenin tanıtımı için bir yarışma başlattı. Best Job In Turkey (Türkiye’nin En İyi İşi) projesiyle, seçilecek 1 kişi, profesyonel turist olarak 1-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında 1 ay boyunca Dalyan ve Sarıgerme’yi gezip tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını www.bestjobinturkey.com projesinin Instagram, Facebook, Youtube gibi sosyal medya hesaplarında paylaşacak.

1 ay boyunca tüm masrafları Ortaca Belediyesi, esnaf ve sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanacak olan profesyonel turist, tatilin sonunda 30.000 TL de maaş alacak. Başvurular 15 Mayıs-14 Temmuz arasında www.bestjobinturkey.com adresine yapılacak, 18 Temmuz’da ise Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, projeyi yapan ajans yetkilileri ve STK’lardan oluşan jüri profesyonel turisti seçecek.

Ortaca Belediyesi Başkanı Hasan Karaçelik “Plajlarıyla dünyada ödüller alan bir yeriz ama halen turizmde istenilen karşılığı göremediğimizi düşünüyoruz. Proje bunun için önemli” derken, projeyi yürüten isimlerden Fatih Akaslan da “Dil bilen, iyi fotoğraf ve video çekip iyi blog yazabilen bir gezgin arıyoruz” ifadesini kullandı.