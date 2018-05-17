Rus aksesuar üreticisi Caviar, Tesla'dan esinlenerek güneş pilli iPhone tasarladı

Businessinsider'ın aktardığına göre, Rus aksesuar üreticisi Caviar en pahalı iPhone'lardan birini tasarladı
FİYATI 4.000 DOLARDAN FAZLA
Fiyatı 4 bin dolardan fazla (17 bin 800 TL) olan ve özel tahta kutusunda satılan 'İphone X Tesla' bir güneş piline sahip.
GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ŞARJ OLUYOR
Böylece telefon temiz güneş enerjisi ile şarj olabiliyor. Caviar şirketi telefonun güneş enerjisinin yanı sıra parlak ışıkla da şarj olabileceğini belirtti.
İphone X Tesla'nın 64 GB'lık versiyonu 4.064 dolara, 256 GB'lık versiyonu ise 4.847 dolara alıcı bulacak.
Ancak cihazın kalınlığı 16.22 mm. Normal iPhone X'lerin kalınlığı ise sadece 7.7 mm.
Cihazın bir karbon tabanı, bir güneş pili şarj göstergesi ve bir darbeye dayanıklı güneş paneli bulunuyor.
NİKOLA TESLA, STEVE JOBS VE ELON MUSK'TAN ESİNLENİLDİ
İphone X Tesla'nın ilk örneği de Musk'a gönderilecek.
Telelefondaki kabartmada da 'İnsanlar tarafından Dünya'da üretildi' yazıyor. Bu söz Musk'ın SpaceX şirketinin Falcon Heavy roketi ile uzaya yolladığı 'Tesla Roadster' ototmobilinin devre kartında yazıyordu.
Telefon Caviar'ın internet sitesinden satın alınabiliyor.
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