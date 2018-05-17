Rus aksesuar üreticisi Caviar, Tesla'dan esinlenerek güneş pilli iPhone tasarladı

Aksesuar üreticisi Rus şirket 'Caviar' üzerinde güneş enerjisi ile çalışan pil olan bir iPhone X üretti. Üretilen ilk telefon Elon Musk'a gönderilecek.

Businessinsider'ın aktardığına göre, Rus aksesuar üreticisi Caviar en pahalı iPhone'lardan birini tasarladı

FİYATI 4.000 DOLARDAN FAZLA

'iPhone X Tesla' adı verilen özel tasarım, karbon ve altın bir kılıfa sahip ancak cihaz bundan ibaret değil.

Fiyatı 4 bin dolardan fazla (17 bin 800 TL) olan ve özel tahta kutusunda satılan 'İphone X Tesla' bir güneş piline sahip.

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ŞARJ OLUYOR

Böylece telefon temiz güneş enerjisi ile şarj olabiliyor. Caviar şirketi telefonun güneş enerjisinin yanı sıra parlak ışıkla da şarj olabileceğini belirtti.

İphone X Tesla'nın 64 GB'lık versiyonu 4.064 dolara, 256 GB'lık versiyonu ise 4.847 dolara alıcı bulacak.

Ancak cihazın kalınlığı 16.22 mm. Normal iPhone X'lerin kalınlığı ise sadece 7.7 mm.

Cihazın bir karbon tabanı, bir güneş pili şarj göstergesi ve bir darbeye dayanıklı güneş paneli bulunuyor.

© Fotoğraf: Caviar iPhone X Tesla

NİKOLA TESLA, STEVE JOBS VE ELON MUSK'TAN ESİNLENİLDİ

Caviar cihazın tasarımında Apple'ın kurucularından Steve Jobs ile ünlü bilim insanı Nikola Tesla'nın soyadını taşıyan ve sürdürülebilir enerjiye bağlılığını ürünleriyle kanıtlayan ABD'li iş adamı Elon Musk'ın Tesla şirketinden esinlendi.

İphone X Tesla'nın ilk örneği de Musk'a gönderilecek.

Telelefondaki kabartmada da 'İnsanlar tarafından Dünya'da üretildi' yazıyor. Bu söz Musk'ın SpaceX şirketinin Falcon Heavy roketi ile uzaya yolladığı 'Tesla Roadster' ototmobilinin devre kartında yazıyordu.

Telefon Caviar'ın internet sitesinden satın alınabiliyor.