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    iPhone X Tesla

    Rus aksesuar üreticisi Caviar, Tesla'dan esinlenerek güneş pilli iPhone tasarladı

    © Fotoğraf: Caviar
    Yaşam
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    Aksesuar üreticisi Rus şirket 'Caviar' üzerinde güneş enerjisi ile çalışan pil olan bir iPhone X üretti. Üretilen ilk telefon Elon Musk'a gönderilecek.

    Businessinsider'ın aktardığına göre, Rus aksesuar üreticisi Caviar en pahalı iPhone'lardan birini tasarladı

    FİYATI 4.000 DOLARDAN FAZLA

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’li mevkidaşı Donald Trump
    © REUTERS / Aleksey Druzhinin/Bandar Algaloud
    Putin ve Trump, 3310’da ‘buluştu’
    'iPhone X Tesla' adı verilen özel tasarım, karbon ve altın bir kılıfa sahip ancak cihaz bundan ibaret değil.

    Fiyatı 4 bin dolardan fazla (17 bin 800 TL) olan ve özel tahta kutusunda satılan 'İphone X Tesla' bir güneş piline sahip.

    GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ŞARJ OLUYOR

    Böylece telefon temiz güneş enerjisi ile şarj olabiliyor. Caviar şirketi telefonun güneş enerjisinin yanı sıra parlak ışıkla da şarj olabileceğini belirtti.

    İphone X Tesla'nın 64 GB'lık versiyonu 4.064 dolara, 256 GB'lık versiyonu ise 4.847 dolara alıcı bulacak.

    Ancak cihazın kalınlığı 16.22 mm. Normal iPhone X'lerin kalınlığı ise sadece 7.7 mm.

    Cihazın bir karbon tabanı, bir güneş pili şarj göstergesi ve bir darbeye dayanıklı güneş paneli bulunuyor.

    iPhone X Tesla
    © Fotoğraf: Caviar
    iPhone X Tesla

    NİKOLA TESLA, STEVE JOBS VE ELON MUSK'TAN ESİNLENİLDİ

    Titanyum zırhlı iPhone 7
    © Fotoğraf : http://caviar-phone.ru/
    Rusya'dan 'kurşun geçirmez' iPhone 7
    Caviar cihazın tasarımında Apple'ın kurucularından Steve Jobs ile ünlü bilim insanı Nikola Tesla'nın soyadını taşıyan ve sürdürülebilir enerjiye bağlılığını ürünleriyle kanıtlayan ABD'li iş adamı Elon Musk'ın Tesla şirketinden esinlendi.

    İphone X Tesla'nın ilk örneği de Musk'a gönderilecek.

    Telelefondaki kabartmada da 'İnsanlar tarafından Dünya'da üretildi' yazıyor. Bu söz Musk'ın SpaceX şirketinin Falcon Heavy roketi ile uzaya yolladığı 'Tesla Roadster' ototmobilinin devre kartında yazıyordu.

    Telefon Caviar'ın internet sitesinden satın alınabiliyor.

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    Etiketler:
    Tasarım, Güneş enerjisi, iPhone X, Caviar, Steve Jobs, Elon Musk, Nikola Tesla, Rusya, ABD
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