Japon Cosplay hayranı, sırt çantasını 'göğüs çantası'na dönüştürdü

Okada'nın geliştirdiği çanta, SoraNews tarafından 'göğüs çantası' olarak adlandırıldı. Sırt çantasının askılarını göğüsleriyle taşıyan Okada, bu anın fotoğrafını Twitter'da "Sırt çantamı göğüslerimle taşıyorum" mesajıyla paylaştı. Paylaşımın ardından 'tasarım' büyük ilgi gördü.
リュックをおっぱいで背負うx pic.twitter.com/hrj7Jx1eNP— 岡田ゆい@6/10大阪コスハイ (@dotetinyui) 12 Mayıs 2018
Sırt çantasının ağırlığının göğüslere yüklenmesinin acı verici olacağı belirtilse de, Okada çantayı taşırken herhangi bir acı hissetmediğini söyledi.
ニットで胸かけリュック。 pic.twitter.com/2Q0Un151Ne— 岡田ゆい@6/10大阪コスハイ (@dotetinyui) 15 Mayıs 2018
Okada, kısa sürede büyük ilgi gören 'göğüs çantası'nın 'tek seferlik bir şaka' olduğunu belirtti.
動画でおっぱいリュック pic.twitter.com/Jnv7ZogHnJ— 岡田ゆい@6/10大阪コスハイ (@dotetinyui) 16 Mayıs 2018
Japonya basını ise, tasarım gençler arasında kısa sürede büyük kabul görürken, sosyal medyada da 'inanılmaz bir fikir' olarak nitelendi.
ニットで胸かけリュック。 pic.twitter.com/2Q0Un151Ne— 岡田ゆい@6/10大阪コスハイ (@dotetinyui) 15 Mayıs 2018
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