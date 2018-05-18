Japon Cosplay hayranı, sırt çantasını 'göğüs çantası'na dönüştürdü

Okada'nın geliştirdiği çanta, SoraNews tarafından 'göğüs çantası' olarak adlandırıldı. Sırt çantasının askılarını göğüsleriyle taşıyan Okada, bu anın fotoğrafını Twitter'da "Sırt çantamı göğüslerimle taşıyorum" mesajıyla paylaştı. Paylaşımın ardından 'tasarım' büyük ilgi gördü.

​Sırt çantasının ağırlığının göğüslere yüklenmesinin acı verici olacağı belirtilse de, Okada çantayı taşırken herhangi bir acı hissetmediğini söyledi.

​Okada, kısa sürede büyük ilgi gören 'göğüs çantası'nın 'tek seferlik bir şaka' olduğunu belirtti.

​Japonya basını ise, tasarım gençler arasında kısa sürede büyük kabul görürken, sosyal medyada da 'inanılmaz bir fikir' olarak nitelendi.