Dünya Kupası tarihinde ilk kırmızı kartı gösteren efsane hakem Doğan Babacan hayatını kaybetti

1974 yılında FIFA Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk Türk hakem olan ve kupa tarihinin ilk kırmızı kartını gösteren Doğan Babacan, 88 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

Türk futbolunun efsane hakemi Doğan Babacan vefat etti. Babacan'ın cenazesi yarın Karacaahmet Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

FIFA Dünya Kupası'nda görev alan ilk Türk hakem olan Babacan, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde kırmızı kart gösteren ilk hakemdi.

​5 Nisan 1930 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta doğan Babacan, Beyoğlu Lisesi'nde okudu. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Umum Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Babacan, futbol hayatına 1946'da Beşiktaş Genç Takımı'nda forma giyerek başladı.

1954 yılında sakatlanınca futbolu bırakan Babacan, 1955'te hakemliğe geçene dek Beyoğluspor, Karşıyaka, Kasımpaşaspor, Emniyet ve Hacettepe kulüplerinde futbol oynadı. Babacan 1964'te ilk milli müsabakasını yönetti, 1969 yılında FIFA kokartını taktı.

Dünya Kupası tarihinde düdük çalan ilk Türk hakem Doğan Babacan, 88 yaşında aramızdan ayrıldı. pic.twitter.com/AvZOFrsszx — Socrates (@SocratesDergi) May 18, 2018

​Babacan, Münih 1972 Olimpiyat Oyunları'nda ve 1974 FIFA Dünya Kupası'nda hakem olarak görev yaptı. Babacan, 1974 FIFA Dünya Kupası Batı Almanya-Şili maçında Şili'li futbolcuya gösterdiği kırmızı kartla FIFA Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kart gösteren hakemi oldu.