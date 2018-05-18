Küba'nın başkenti Havana'dan havalanan Boeing 737 düştü

#Video Boeing 737 de la aerolínea #CubanaDeAviación se estrelló poco después de despegar del aeropuerto Internacional José Martí de #LaHabana; según la agencia estatal #PrensaLatina, partía rumbo a Holguín, oeste de Cuba.



Llevaba 104 pasajeros a bordo. pic.twitter.com/sqnvIgYTAM