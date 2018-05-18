Küba'nın başkenti Havana'dan havalanan Boeing 737 düştü

Küba Havayollarına (Cubana de Aviación) ait uçak havalandıktan birkaç dakika sonra düştü.
Plane crash in Cuba, American flight crashed shortly after take off 😟 #cuba #planecrash pic.twitter.com/W4IuiIaF1K— Matt Blakeley (@blakeley1990) 18 Mayıs 2018
İç hat seferi yapan ve adanın doğusundaki Holguin'e giden uçakta yaklaşık 104 yolcu ve 9 mürettebat olduğu belirtildi.
🔴 #Havana’da Boeing 737 tipi yolcu uçağı havalimanında kalkıştan kısa süre sonra düştü! Uçakta 100'den fazla yolcunun olduğu, kazada hayatını kaybedenler olduğu belirtildi… pic.twitter.com/G6CiA698eg— ÇapaMag Gündem (@CapaMagGundem) May 18, 2018
Kazada hayatını kaybedenler olduğu söyleniyor.
#Video Boeing 737 de la aerolínea #CubanaDeAviación se estrelló poco después de despegar del aeropuerto Internacional José Martí de #LaHabana; según la agencia estatal #PrensaLatina, partía rumbo a Holguín, oeste de Cuba.— Gloria Cubas (@Cubas_Gloria) 18 Mayıs 2018
Llevaba 104 pasajeros a bordo. pic.twitter.com/sqnvIgYTAM
Derhal kaza yerine giden Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, çok sayıda kişinin öldüğünden korktuklarını açıkladı.
Díaz-Canel: alto número de víctimas en nave siniestrada en Cuba https://t.co/fnPO5Yxn59 pic.twitter.com/TaMbkP0LJk— Telemetro Reporta (@TReporta) 18 Mayıs 2018
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