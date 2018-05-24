Döviz kurundaki artışı, 2 metrelik doları yakarak protesto ettiler

Son yıllarda Türkiye'nin kat ettiği mesafenin dünya tarafından görüldüğüne işaret eden Özçelik, bundan rahatsız olanların yeni bir senaryo ile döviz kurları üzerinde oyunlara başladığını öne sürdü.
‘DOLARIN SAHURA KALKAR GİBİ GECE GECE YÜKSELMESİ EKONOMİ BİLİMİNİN NERESİNDE YAZIYOR? GECE DOLAR ARTIYORSA BU, BAL GİBİ SİYASİ BİR OPERASYONDUR'
Özçelik, Türkiye'nin döviz kurlarındaki dalgalanmaların önünü kesebilecek güce ve imkana sahip olduğunu vurgulayarak şunları belirtti:
"Biz, 'Dolar üzerinden operasyon yapılıyor' deyince, 'Bu operasyon değil, ekonomi bilimi ile ilgili.' diyenlere soruyorum. Doların sahura kalkar gibi gece gece yükselmesi ekonomi biliminin neresinde yazıyor? Gece dolar artıyorsa bu, bal gibi siyasi bir operasyondur. Bunu bilmek için uzman olmaya gerek yok.
Açıklamanın ardından gruptakiler, temsili olarak hazırlanan iki metre uzunluğundaki dolar banknotunu yaktı.
Bazı vatandaşlar da yanlarında getirdikleri gerçek dolarları ateşe vererek, döviz kurlarının yükselmesini protesto etti.
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