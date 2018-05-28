Coca-Cola'nın ilk alkollü içeceği piyasaya çıktı

Amerikan meşrubat devinin yüzde 3, 5 ve 7 oranlarında alkol içeren içeceğine, ilk etapta çok küçük bir tüketici grubu ulaşabilecek.
@CocaColaJapan has launched the soft drink conglomerate's first alcoholic drink, #LemonDo! by @xtina_george https://t.co/Pr2PkxUQph— HungryForever.com (@HungryForeverCo) 28 Mayıs 2018
'Lemon-Do' isimli düşük alkollü, asitli, limon aromalı içecek, şimdilik sadece Japonya'nın Kyuşu Adası'nda satışa çıkarıldı.
Coca-Cola’s first alcoholic drink, called Lemon-Do, goes on sale in Japan. https://t.co/VWtUos9KSZ— Dave Powell (@ShootTokyo) 28 Mayıs 2018
Kyuşu Adası'nın pilot bölge yapıldığı 'Lemon-Do', Japonya'da alkollü kokteylle gazoz karışımı bir içecek olan, marketlerde alkollü içkiler bölümüne konulan Chu-Hi karşısında sınanacak.
LEMON-DO! Coca-Cola launches first ever alcoholic drink https://t.co/WRPkRgWmtY pic.twitter.com/lu88GCqt2b— Wuzup Naija (@WuzupNaija) 28 Mayıs 2018
FORMÜLÜ SIR
Özellikle gençleri ve kadınları hedefleyen 'Lemon-Do'nun formülü tıpkı Coca-Cola'nınki gibi sır olarak saklanıyor.
Özellike genç kadınların rağbet ettiği Chu-Hi'nin en gözde aromaları greyfurt ve limon.
COCA COLA: JAPONYA DIŞINDA SATMAYI PLANLAMIYORUZ
Limon aromalı içeceklerde pazardan kendisine pay alma peşindeki Coca-Cola, ilk alkollü içeceğini Japonya dışındaki pazarlarda satma planları olmadığını söyledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)