Coca-Cola'nın ilk alkollü içeceği piyasaya çıktı

Amerikan meşrubat devinin yüzde 3, 5 ve 7 oranlarında alkol içeren içeceğine, ilk etapta çok küçük bir tüketici grubu ulaşabilecek.

'Lemon-Do' isimli düşük alkollü, asitli, limon aromalı içecek, şimdilik sadece Japonya'nın Kyuşu Adası'nda satışa çıkarıldı.

Coca-Cola’s first alcoholic drink, called Lemon-Do, goes on sale in Japan. https://t.co/VWtUos9KSZ — Dave Powell (@ShootTokyo) 28 Mayıs 2018

Kyuşu Adası'nın pilot bölge yapıldığı 'Lemon-Do', Japonya'da alkollü kokteylle gazoz karışımı bir içecek olan, marketlerde alkollü içkiler bölümüne konulan Chu-Hi karşısında sınanacak.

LEMON-DO! Coca-Cola launches first ever alcoholic drink https://t.co/WRPkRgWmtY pic.twitter.com/lu88GCqt2b — Wuzup Naija (@WuzupNaija) 28 Mayıs 2018

© REUTERS / Regis Duvignau Coca-Cola 130 yıllık geleneği bozuyor: İlk defa alkollü içecek üretecek

Chu-Hi'nin bileşenlerinden biri, Kyuşu Adası'nın yerel içkisi olan, ama Japonya çapında üretilip tüketilen Şoçu (Shōchū).

FORMÜLÜ SIR

Özellikle gençleri ve kadınları hedefleyen 'Lemon-Do'nun formülü tıpkı Coca-Cola'nınki gibi sır olarak saklanıyor.

Özellike genç kadınların rağbet ettiği Chu-Hi'nin en gözde aromaları greyfurt ve limon.

COCA COLA: JAPONYA DIŞINDA SATMAYI PLANLAMIYORUZ

Limon aromalı içeceklerde pazardan kendisine pay alma peşindeki Coca-Cola, ilk alkollü içeceğini Japonya dışındaki pazarlarda satma planları olmadığını söyledi.