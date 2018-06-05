Katar Havayolları CEO'su: Bu zor işi sadece erkekler yapabilir

Cinsiyetçi açıklamalarıyla tanınan Katar Havayolları CEO'su Ekber Bekir, bu kez de ''Elbette bu işin başında bir erkek olmalı, çünkü pek çok meydan okumaları olan bir pozisyon'' dedi.

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Dünyanın en önde gelen 278 havayolunu biraraya getiren Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Yönetim Kurulu Başkanlığına Katar Havayolları CEO'su Ekber Bekir'i seçti.

Sidney'de düzenlenen IATA toplantısı vesilesiyle medya mensuplarının karşısına çıkan Ekber Bekir, Ortadoğu'daki havayollarında kadın çalışan ve yönetici eksiliğiyle nasıl mücade edeceğine dair sorularla karşılaştı.

Bekir, Katar'da durumun böyle olmadığını iddia etmesinin ardından, ''Elbette bu işin başında bir erkek olmalı, çünkü pek çok meydan okumaları olan bir pozisyon'' dedi.

Bu sözler karşısında salonda bulunan gazetecilerden homurtular yükseldi.

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Basın toplantısının ardından Bloomberg TV'ye çıkan ve tepkileri yatıştırmaya çalışan Katarlı CEO, Katar Havayolları personelinin üçte birinden fazlasının kadın olduğunu, bunların içinde pilotlar ve başkan yardımcıları da bulunduğunu, kendilerinde cinsiyet ayrımcılığı bulunmadığını anlattı.

Bekir, CEO pozisyonunda bir kadını nasıl karşılayacağı sorusunu şöyle yanıtladı:

''CEO pozisyonu için bir kadın aday olmasından zevk duyarım, böylece onu benden sonra CEO olması için yetiştirebilirim.''

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IATA Yönetim Kurulu geçen hafta aile fotoğrafı çektirdiğinde 26 havayolu CEO'su içinde sadece bir kadın vardı: Flybe CEO'su Christine Ourmières-Widener.

Ancak Batı Avrupa ve Avustralya'da git gide daha çok şirketin en üst düzey yönetici pozisyonlarına kadınları getirmesiyle bu manzaranın değişmesi için IATA'ya baskılar artıyor.

KATAR HAVAYOLLARI CİNSİYET AYRIMCILIĞINDAN MİMLİ

Katar Havayolları kabin ekibinin çoğunluğunu oluşturan kadın çalışanlarına yönelik cinsiyetçi uygulamalarıyla sık sık eleştiri konusu oluyor.

Örneğin Katar Havayolları, uzun süre kadın çalışanlarına sözleşmede hamilelik şartı getirmes yüzünden 2015'te Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından ayrımcılık yapmakla suçlanmıştı.

© REUTERS / Katar Havayolları Katar Havayolları tarihe geçti

O zaman Bekir'in yanıtı "ILO'nun ne düşündüğü umurumda değil. Ben burada başarılı bir hava yolu şirketi yaratmak için uğraşıyorum" olmuştu.

Ancak tepkiler üzerine Katar Havayolları, ILO kararı doğrultusunda, sözleşmeden hamilelik maddesini kaldırdığını ve hamile olan çalışanlarını yerde görevlendirdiğini açıklamıştı.

HOSTESLERİN YÜZDE 80'İ KADIN

Öncesinde Katar Havayolları'nda hamile kalan kadın hostes sözleşmesini ihlal etmiş kabul edilip işten çıkarılıyordu. Kadın çalışanlar sadece işverenden izin aldıktan sonra hamile kalabiliyordu.

© Sputnik / Vitaliy Ankov Dünyanın en şık hostesleri 11

Dünya çapında 30 bini aşkın çalışanı olan Katar Havayolları'nın hostes olarak görev yapan çalışanlarının yüzde 80'i kadın.

GÖZLER İNGİLTERE'YE DE ÇEVRİLDİ



Katar Havayolları Britanya Havayolları'nın ortaklarından ve Bekir Haethrow Havaalanı Yönetim Kurulu üyelerinden biri olduğundan, açıklamaları İngiltere'de ayrıca tartışma yarattı.

Haethrow CEO'su ''Benim görevimi bir kadının yapabileceğinden hiçbir şüphem yok. Bekir'in açıklamalarını ne ben ne de Heathrow yönetimi paylaşıyor'' açıklamasını yaptı.