G7 Dövüş Kulübü: Trump'la kapışan Trudeau'nun 'takma kaşları' düştü

Siyaset magazinininde 'yakışıklılığıyla' haber olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun evsahpliğini yaptığı G7 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile girdiği tartışmaların ardından kaşları düşmüş halde medyanın karşısına geçmesi, Twitter'ı 'yıktı'.

Kanada'nın evsahipliğindeki G7 zirvesi Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başını çektiği 6 gücün ABD Başkanı Donald Trump'a karşı durduğunu gösteren ikonik fotoğrafla tarihe geçerken bir başka görüntü daha gündeme düştü.

MÜTTEFİKLERE GÜMRÜK DUVARLARI ÇEKİNCE

Çelik-alüminyum ithalatında yüzde 25-10 ek gümrük vergisi uygulamasına Kanada'yı da dahil eden ve bunu ulusal güvenlikle gerekçelendiren Trump'la bir süredir kıyasıya tartışan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun zirve sırasında 'kaşlarının düşmesi' Twitter'da çılgınca espri ve teorilere yol açtı.

Twitter kullanıcıları, Trudeau'nun sahte kaş taktığı ve zirvede Trump'la kapışmaktan bunların düştüğü yorumlarında adeta söz birliği etti.

I thought that was video manipulation to make fun of him however the same eyebrow weirdness is also going on in this photo posted by Trudeau cheerleaders at Global News. https://t.co/as380vRsfZ — Ian (@ianberg) 9 Haziran 2018

TT OLDU

Trudeau'nun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la basın toplantısında kaşlarının hali, kamera açısı ya da ışıklandırmadan kaynaklanma ihtimali olsa da, sosyal medya kullaıcılarının kaşlarını kaldırmasına yol açtı. Trudeau'nun kaşları etiketi TT oldu.

I don't like spreading fake news so I wanted to check the source material. It checks out. Look at 27:25 here on CPAC. The only thing that's fake may be the eyebrows. #EyebrowGate https://t.co/BVEhcL0Xkl — Stephen Taylor (@stephen_taylor) 10 Haziran 2018

'TRUMP'TAN KAŞ DAYAĞI'

Siyasi komedyen Tim Young ''Justin Trudeau sahte kaşlar takmış, G7'de Trump'la görüştükten sonra düştüler'' diye tweetlerken Trump'ın Türkçe'de 'İş Bitirme Sanatı' adıyla yayımlanan 'Art of the Deal' kitabına atıf yaptı: ''Bölüm 19: Kaş dayağı.''

Justin Trudeau wears fake eyebrows… that fell off after he met with Trump st G-7.



Art of the Deal Chapter 19: Brow beating. pic.twitter.com/HuIlSCD4DV — Tim Young (@TimRunsHisMouth) June 10, 2018

​Timmy Tour, Uzay Yolu dizisinin Volkan gezegenli meşhur karakteri Dr. Spock'ın görseli eşliğinde ''Sahte kaş takmış bir Kanada Başbakanı var diyorum, kimse bana inanmıyor, adı Trudeau'' mesajını paylaştı.

I tell people there's a Canadian Prime Minister that wears false eyebrows, but they don't believe me.



It's Trudeau pic.twitter.com/ImQxQeYj0F — Timmy Tour (@TimmyTour) June 11, 2018

​HESAP ADI: TRUDEAU'NUN KAŞLARI

Hemen 'Trudeau'nun kaşları' diye bir hesap açıldı. Hesaptan ''Kanada'nın Başbakanı. Her yerde sahte kaşları savunur. Trump'a tüm gücüm ve iktidarımla direneceğim. Düşmanlarımı dans ederek püskürteceğim'' gibi mesajlar atıldı.

Trudeau’s eyebrows already have their own twitter account. #EyebrowGate pic.twitter.com/VoyvMuBbLE — Rachel McGovern (@rmcg2799) June 10, 2018

Skandala '​Kaşgate' adını koyanlar oldu.

​''Artık herkes Trudeau'nun kaşlarından isteyecek'' etiketiyle atılan mesajın görseli daha da uçuktu.

Now everyone is going to be wanting the #Trudeaueyebrows pic.twitter.com/EdmYQw0vvp — Darrell Coomes (@heybanner) June 10, 2018

​Eddie McClintock ''Pes'' nidasını uzun yollu ifade etti:

''Fermuar inmiş, sıkıntı yok; burun kılları fırlamış, olabilir. Dişine kırıntı sıkışması büyütülecek bir şey değildir. Kaşların düşmesi… Tekrar söylüyorum: Kaşların düşmesi… Bir sorunumuz var Houston.''

Zipper undone, sure.

Nose hairs sticking out, it happens.

Food in your teeth, no biggie.

Eyebrow falling off…



I say again.

Eyebrow falling off…



Houston, we have a problem.#TrudeauEyebrows pic.twitter.com/WIIMZcNdbu — Eddie McClintock (@EddieMcClintock) June 10, 2018

'DÜNYA LİDERLİĞİ KAŞLAR DÜŞENE KADAR'

Gazeteci-yazar John Podhoret ''Trudeau'nun dünya liderine dönüştüğü gün olabilirdi, ama sahte kaşları mahvetti'' görüşündeydi.

This could have been the day that Trudeau became a world leader but his fake eyebrows ruined it. — John Podhoretz (@jpodhoretz) June 10, 2018

​'SAHTE KAŞLARA GÜMRÜK VERGİSİ'

ABD'nin Cumhuriyetçi Partili eski başkan adaylarından, eski Vali, Fox News yorumcusu Mike Huckabee, ''CNN'den flaş flaş flaş! Donald Trump sahte kaşlara yeni gümrük vergisi açıkladı'' diye dalga geçti.

Breaking wind from CNN! @realDonaldTrump announces new tariffs on fake eyebrows! https://t.co/LqPOkm625S — Gov. Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) June 10, 2018

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