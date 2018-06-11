Kayıt
00:05 12 Haziran 2018
Ankara+ 14°C
İstanbul+ 25°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Justin Trudeau

    G7 Dövüş Kulübü: Trump'la kapışan Trudeau'nun 'takma kaşları' düştü

    © REUTERS / Remo Casilli
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Siyaset magazinininde 'yakışıklılığıyla' haber olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun evsahpliğini yaptığı G7 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile girdiği tartışmaların ardından kaşları düşmüş halde medyanın karşısına geçmesi, Twitter'ı 'yıktı'.

    Merkel ve Trump'ın G7 zirvesindeki fotoğrafı sosyal ağları salladı
    © AFP 2018 /
    Merkel ve Trump'ın G7 zirvesindeki fotoğrafı sosyal ağları salladı: 'Bin kelimeye bedel'
    Kanada'nın evsahipliğindeki G7 zirvesi Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başını çektiği 6 gücün ABD Başkanı Donald Trump'a karşı durduğunu gösteren ikonik fotoğrafla tarihe geçerken bir başka görüntü daha gündeme düştü.

    MÜTTEFİKLERE GÜMRÜK DUVARLARI ÇEKİNCE

    Çelik-alüminyum ithalatında yüzde 25-10 ek gümrük vergisi uygulamasına Kanada'yı da dahil eden ve bunu ulusal güvenlikle gerekçelendiren Trump'la bir süredir kıyasıya tartışan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun zirve sırasında 'kaşlarının düşmesi' Twitter'da çılgınca espri ve teorilere yol açtı.

    Twitter kullanıcıları, Trudeau'nun sahte kaş taktığı ve zirvede Trump'la kapışmaktan bunların düştüğü yorumlarında adeta söz birliği etti.

    TT OLDU

    Trudeau'nun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la basın toplantısında kaşlarının hali, kamera açısı ya da ışıklandırmadan kaynaklanma ihtimali olsa da, sosyal medya kullaıcılarının kaşlarını kaldırmasına yol açtı. Trudeau'nun kaşları etiketi TT oldu.

    'TRUMP'TAN KAŞ DAYAĞI'

    Siyasi komedyen Tim Young ''Justin Trudeau sahte kaşlar takmış, G7'de Trump'la görüştükten sonra düştüler'' diye tweetlerken Trump'ın Türkçe'de 'İş Bitirme Sanatı' adıyla yayımlanan 'Art of the Deal' kitabına atıf yaptı: ''Bölüm 19: Kaş dayağı.''

    ​Timmy Tour, Uzay Yolu dizisinin Volkan gezegenli meşhur karakteri Dr. Spock'ın görseli eşliğinde ''Sahte kaş takmış bir Kanada Başbakanı var diyorum, kimse bana inanmıyor, adı Trudeau'' mesajını paylaştı.

    HESAP ADI: TRUDEAU'NUN KAŞLARI

    Hemen 'Trudeau'nun kaşları' diye bir hesap açıldı. Hesaptan ''Kanada'nın Başbakanı. Her yerde sahte kaşları savunur. Trump'a tüm gücüm ve iktidarımla direneceğim. Düşmanlarımı dans ederek püskürteceğim'' gibi mesajlar atıldı.

    Skandala '​Kaşgate' adını koyanlar oldu.

    ​''Artık herkes Trudeau'nun kaşlarından isteyecek'' etiketiyle atılan mesajın görseli daha da uçuktu.

    ​Eddie McClintock ''Pes'' nidasını uzun yollu ifade etti:

    ''Fermuar inmiş, sıkıntı yok; burun kılları fırlamış, olabilir. Dişine kırıntı sıkışması büyütülecek bir şey değildir. Kaşların düşmesi… Tekrar söylüyorum: Kaşların düşmesi… Bir sorunumuz var Houston.''

    'DÜNYA LİDERLİĞİ KAŞLAR DÜŞENE KADAR'

    Gazeteci-yazar John Podhoret ''Trudeau'nun dünya liderine dönüştüğü gün olabilirdi, ama sahte kaşları mahvetti'' görüşündeydi.

    ​'SAHTE KAŞLARA GÜMRÜK VERGİSİ'

    ABD'nin Cumhuriyetçi Partili eski başkan adaylarından, eski Vali, Fox News yorumcusu Mike Huckabee, ''CNN'den flaş flaş flaş! Donald Trump sahte kaşlara yeni gümrük vergisi açıkladı'' diye dalga geçti.

    Etiketler:
    takma kaşlar, G7, Angela Merkel, Donald Trump, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Kanada, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Nusret'in külliyesi açıldı
    Nusret'in külliyesi açıldı
    Karikatür
    G7 başlamadan kavgalar başladı
    İnfografik
    Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam