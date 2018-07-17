Aref: Ayaklarımı hareket ettiremiyorum, kısmi felç olabilirim

Sihirbazlık gösterilerinde kullandığı kobra yılanı tarafından ısırılan ve tedavi için Mısır'a götürülen Aref Ghafouri, "Ayaklarımı hareket ettiremiyorum, kısmi felç olabilirim" dedi.

Kobra yılanı tarafından ısırılmasının ardından götürüldüğü Kahire'de tedavisi devam eden Aref Ghafouri, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

© Fotoğraf : DHA Kobranın ısırdığı Aref'in vücudundaki zehir normalden fazla

DHA'ya bir ses dosyası gönderen Aref Ghafouri, "Şu ana kadar 8 tüp panzehir yaptılar ve ilk test yapıldı. Ayaklarımı hareket ettiremiyorum. Kısmi felç olabilir diyorlar. Yürümekte sıkıntı çekebileceğimi söylüyorlar. Zamanla düzelebilir diyorlar. Gelmeseydin çok kötü olabilirdin diyorlar" ifadesini kullandı.

İran asıllı Türk vatandaşı, "Bu ilaçtan Arabistan ve Fransa'da yokmuş, sadece Mısır'da varmış. Allah'tan buraya gelmişim, yoksa 24 saati geçirince sinir krizleri ve kalp krizi riski olabileceğini söylediler" dedi.

Aref Ghafouri'nin sağ kolunda his kaybı yaşadığı, zehir miktarının fazla olması nedeniyle ilacın dozunun artırıldığı belirtilmişti.