Podyumda yürürken bebeğini emzirdi: 'Gördüğüm en güzel şeylerden biri'

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen bir defilede sahne alan Mara Martin isimli model, podyumda yürüdüğü sırada bebeğini emzirdi. Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Kullanıcılardan biri "Bebeğini emzirirken yürüdüğün için teşekkürler. Bu gördüğüm en güzel şeylerden biri" yorumunda bulundu.

Miami Yüzme Haftası etkinlikleri kapsamında plaj giyimi markası Sports Illustrated markasının düzenlediği defilede model Mara Martin, podyumda yürürken bebeğini emzirdi.

Martin, defilede yer alacak modeller arasından seçilerek finale kaldı. Podyumda yürüme şansı verilen model Martin, seyircinin önüne 5 aylık kızıyla çıkmayı tercih etti. Bebeğe podyumdaki yüksek desibelli müzikten rahatsız olmaması için kulaklık takıldı.

Martin'in bebeğini emzirirken podyumda yürüdüğü anlar Sports Illustrated markasının Instagram sayfasından paylaşıldı, açıklamada "Kadın Gücü! 16 tatlı finalistimizden Mara podyumda beş aylık bebeğini emzirirken yürüdü" dendi.

Martin, defileden önce Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "İşte annesini 16 finalistten biri yapan yüz!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Mara Martin podyumda bebeğiyle yürüdüğü için onlarca tebrik aldı: "Bebeğini emzirirken yürüdüğün için teşekkürler. Bu gördüğüm en güzel şeylerden biri."

'AKŞAM YEMEĞİ ZAMANIYDI'

Öte yandan model Mara Martin, neden podyuma bebeğini emzirerek çıktığını şöyle açıkladı: "Biraz acıkmıştı. Akşam yemeği zamanı gelmişti ve defile uzamaya başladı. Dürüst olmalıyım ki bunun için iki kez bile düşünmedim çünkü bunu her gün yapıyorum."