Pamela Anderson: Amerikalılar 'Rusofobik' olmaya programlı

© REUTERS / Yuri Gripas Melania Trump'tan Pamela Anderson'a Rus yapımı hediye için teşekkür

Ünlü Hollywood yıldızı ve hayvan hakları savunucusu Pamela Anderson, The Daily Beast ile yaptığı röportajda Amerikalıların Rusya'ya yönelik görüşlerinin 'gerçekten can sıkıcı' olabileceğini belirtti.

"Bizler Amerika'da eğer bir şeyler ters giderse bunun suçlusunun Rusya olduğunu düşünmeye programlandık" ifadelerini kullanan Anderson, 'İnsanlar Rusların çok korkutucu olduklarını düşünürken' aslında Rusların 'çok duygusal ve doğru olanı yapmak isteyen insanlar' olduklarını ekledi.

#PamelaAnderson: 'We’re programmed in America to think that if anything’s gone wrong it’s Russia’s fault' https://t.co/7UKN1Uv8bq — RT (@RT_com) July 17, 2018

​Anderson ayrıca, "Her şeyin bu kadar Rusya karşıtı olduğu Amerika rahatsız edici olabiliyor" dedi.

Anderson, Putin'le olan ilişkisinin de 2000'li yıllara dayandığını belirtti ve bunun Rusya'nın her yıl birçok fok yavrusunun katledildiği Kanada'nın ürünlerini boykot etmesi konusunda olduğunu açıkladı.

Anderson'un görüşleri, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından desteklenirken, söz konusu ifadeleri eleştirenler de oldu.

She has more sense than 90% of the USA population — EQAPSU (@EQAPSU) July 17, 2018

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