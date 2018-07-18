İşe 32 kilometre yürüdü, patron araba hediye etti

ABD’nin Birmingham kentinde bir ev taşıma şirketinin sahibi, arabası bozulunca işindeki ilk gününe geç kalmamak için geceden yola çıkıp 32 kilometre yürüyen yeni çalışanı Walter Carr'a kendi arabasını hediye etti.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre,bir polis memuru, yolda gördüğü ve hikayesinden çok etkilendiği Carr'ı, kahvaltı ısmarladıktan sonra eşya taşıyacağı eve bizzat götürdü. Ev sahiplerinin ısrarına rağmen dinlenmeyi reddedip işe koyulan Carr'ın kendisiyle tanışmak için Tennessee'den gelen patronu Luke Martin'le karşılaşması sırasında da duygusal anlar yaşandı. Martin, azmini övdüğü Carr'a 2014 model Ford Escape marka aracını hediye etti.

Carr'ın arabasını tamir ettirmesi için internette başlatılan yardım kampanyasında da 8 bin dolar toplandı.

Walter Carr's vehicle broke down before his first day at a new job. Instead of giving up, he walked over a dozen miles through the night to get there. The company's CEO heard the story and gave him a very special present as thanks https://t.co/JZWpCVYsHa pic.twitter.com/lvBgjn0d8M — CBS News (@CBSNews) July 18, 2018

AİLESİNİ KATRINA KASIRGASINDA KAYBETTİ

2005'teki Katrina kasırgasında evlerini kaybettikten sonra ailesiyle New Orleans'tan Alabama eyaletinde bağlı Birmingham'ın bir banliyösüne yerleşen Carr'ın liseden Aralık'ta mezun olacağı belirtiliyor