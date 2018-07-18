Kim'in 'sıkı dostu' Rodman, Kanye West'i Kuzey Kore'ye götürecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 'sıkı dostu' eski NBA yıldızı Dennis Rodman, ABD'li rapçi Kanye West'i, Kim ile tanıştırmak için Kuzey Kore’ye davet etmeyi düşündüğünü söyledi. Rodman’a göre bu deneyim, West için Kuzey Kore’yi konu alan yeni bir şarkı yazmasında ilham kaynağı olacak.
ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği destek nedeniyle bir süredir eleştiri oklarının hedefinde olan rapçi Kanye West, eski NBA yıldızı Dennis Rodman'ın en büyük ilham kaynaklarından biri olduğunu açıklamasının ardından, Rodman da Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaretlerden birinde Kanye West'i de yanında götürerek genç lider Kim Jong-un ile tanıştırmak istediğini söyledi.
‘KANYE WEST'İ KUZEY KORE'YE GÖTÜREBİLECEĞİMİ TAHMİN EDEBİLİR MİYDİNİZ?'
US Weekly dergisine konuşan Rodman, şunları söyledi: "Bence o (Kim), görüşlerimi anladığı gibi bana saygı da duyuyor. Ve Kanye, o dünya çapında inanılmaz işler yapıyor, bu yüzden ben de ona saygı duyuyorum. Bir gün bir araya gelip belli konularda işbirliği yapacağımızı umuyorum. Kanye West'i Kuzey Kore'ye götürebileceğimi tahmin eder miydiniz? Aslında, bir dahaki sefere Kuzey Kore'ye gittiğimde onu davet edeceğim. Kapı eylül ayında açılırsa, Kuzey Kore'ye benimle gitmesi için Kanye West'i davet edeceğim. Eğer bir albüm yapmak isterse orada olacağı süre içinde neler olduğunu görecek."
Kuzey Kore'yi sık sık ziyaret eden eski NBA yıldızı Dennis Rodman'ın genç lider Kim Jong-un ile dostluğu basketbolu sevmelerinden geliyor. Rodman, ay başında isminin yazdığı Chicago Bulls formasını imzalayarak Kanye West'e göndermişti. West de imzalı formayı Twitter hesabından ‘en büyük ilham kaynaklarımdan biri' diyerek paylaşmıştı.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌 Thank to one of my biggest inspirations … always breaking barriers with independent thought pic.twitter.com/WQLKCG7tXM
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