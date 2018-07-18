Rus komedyenler, AB Komisyonu Başkanı Juncker'i şakaladı: Erivan'a mangal partisine gelin

'Vovan' ve 'Lexus' olarak bilinen Rus komedyenler, kendilerini Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan olarak tanıtarak AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'i Erivan'da mangal partisine davet etti.

© Fotobank.ru/Getty Images / David McNew Rus komedyen 'Vovan': Maxine Waters'ın saçmalıklarını herkes dinlemeli

‘Vovan' ve 'Lexus' takma adlarıyla bilinen Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov ve Aleksey Stolyarov'in yeni şakazedesi AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker oldu.

Kendilerini Paşinyan olarak takdim eden Rus komedyenler, Juncker ile uluslararası gündemdeki konuları tartıştı ve AB'li yetkiliyi Erivan'da bir meydanda mangal hazırlamaya ve kendine özgü bir miting düzenlemeye çağırdı.

Rus komedyenlerin şakasına maruz kalan bir diğer isim Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini oldu.

Mogherini, Ukrayna senaryosunun tekrarlanmaması için Erivan yönetiminin sadece bir ülkeye yönelmemesi ve tüm partnerlerle işbirliği yapması gerektiğini kaydetti.