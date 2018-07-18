Rus komedyenler, AB Komisyonu Başkanı Juncker'i şakaladı: Erivan'a mangal partisine gelin

Kendilerini Paşinyan olarak takdim eden Rus komedyenler, Juncker ile uluslararası gündemdeki konuları tartıştı ve AB'li yetkiliyi Erivan'da bir meydanda mangal hazırlamaya ve kendine özgü bir miting düzenlemeye çağırdı.
Rus komedyenlerin şakasına maruz kalan bir diğer isim Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini oldu.
Mogherini, Ukrayna senaryosunun tekrarlanmaması için Erivan yönetiminin sadece bir ülkeye yönelmemesi ve tüm partnerlerle işbirliği yapması gerektiğini kaydetti.
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