Bilim insanları, yerkürenin derinliklerinde katrilyon ton elmas keşfetti

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), uluslararası bir grup araştırmacının yerküresinin derinliklerinde bir katrilyon ton elmasın bulunabileceğini tespit ettiğini belirtti.

© REUTERS / Gem Diamonds Afrika'da 910 karatlık elmas bulundu: 40 milyon dolar değerinde

MIT'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre bilim insanları bu sonuca, ses dalgalarının yerküresinde yayılmasıyla ilgili verileri inceleyerek vardı. Ses kayaların sıcaklığına, yoğunluğuna ve yapısına göre farklı hareket ettiği için araştırmacılar litosferin bileşiminin modelini oluşturabildi.

Elmas stoklarının, kıtaların çekirdeğini oluşturan yer kabuğu alanları olan kratonlar içinde bulunma olasılığının olduğu ortaya çıktı. Kratonlardaki elmas oranı, yüzde 1-2, yani yaklaşık bir katrliyon ton olarak tahmin ediliyor. Ancak bu elmasların çıkarılması pek olası görünmüyor, çünkü Dünya yüzeyinin 145 ila 240 kilometre altında yatıyor. Bugün madencilikte kullanılan araçların bu derinliğe ulaşması mümkün değil.

Araştırma ekibinde yer alan Massachusetts Teknoloji (MIT) enstitüsünden Ulrich Faul, "Bu, elmasın daha önce düşünülen kadar egzotik olmadığını aksine jeolojik olarak düşünülenden çok daha yaygın olduğunu gösteriyor. Elbette bu elmaslara ulaşamıyoruz ama yine de onlar daha önce tahmin ettiğimizden çok daha fazla" diye konuştu.