Bilim insanları, yerkürenin derinliklerinde katrilyon ton elmas keşfetti

Elmas stoklarının, kıtaların çekirdeğini oluşturan yer kabuğu alanları olan kratonlar içinde bulunma olasılığının olduğu ortaya çıktı. Kratonlardaki elmas oranı, yüzde 1-2, yani yaklaşık bir katrliyon ton olarak tahmin ediliyor. Ancak bu elmasların çıkarılması pek olası görünmüyor, çünkü Dünya yüzeyinin 145 ila 240 kilometre altında yatıyor. Bugün madencilikte kullanılan araçların bu derinliğe ulaşması mümkün değil.
Araştırma ekibinde yer alan Massachusetts Teknoloji (MIT) enstitüsünden Ulrich Faul, "Bu, elmasın daha önce düşünülen kadar egzotik olmadığını aksine jeolojik olarak düşünülenden çok daha yaygın olduğunu gösteriyor. Elbette bu elmaslara ulaşamıyoruz ama yine de onlar daha önce tahmin ettiğimizden çok daha fazla" diye konuştu.
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