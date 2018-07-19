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18:48 19 Temmuz 2018
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    Nazar boncuğu

    Nazar boncuğu da artık bir emoji

    © Fotoğraf : Twitter
    Yaşam
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    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başvurusuyla Anadolu kültürünün önemli simgelerinden nazar boncuğu, sosyal medyanın vazgeçilmez unsurlarından emojilerin arasına dahil edildi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dünyada internet emojilerinin belirlenmesi ve yaygınlaşması için çalışan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan UNİCODE konsorsiyumuna, 'Turkey Home' tanıtım kampanyası kapsamında yapılan başvurunun sonuçlandığı belirtildi.

    ​Kampanyayı yürüten Tanıtma Genel Müdürlüğü'nün 30 Kasım 2017 tarihinde yaptığı başvuru sonrasında İngilizce'de 'Evil Eye Bead' olarak adlandırılan 'nazar boncuğu' ile ilgili sürecin 16 Temmuz itibarıyla tamamlandığı belirtildi.

    Başlangıç olarak Twitter'ın web sürümünde kullanılmaya başlanan nazar boncuğu emojisinin önümüzdeki günlerde tüm mecra ve platformlarda yaygınlaşmasının beklendiği ifade edildi.

    TANITIM FİLMİ DE HAZIRLANDI

    Emoji
    Flickr
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    Bakanlığın açıklamasında, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini dünya çapında tanıtmak amacıyla 2014'ten bu yana sürdürülen 'Turkey Home' kampanyası kapsamında, Anadolu kültürüne ait önemli bir unsurun da dünyaya tanıtılmasının sağlandığı kaydedildi.

    Kampanya kapsamında ayrıca 'Turkey Home of Evil Eye Bead' isimli bir tanıtım filminin de hazırlandığı bildirildi.

    Açıklamada, günümüzde internet ve özellikle de sosyal medya ortamında iletişim kurmanın yeni bir yolu olarak algılanan emojilerin yaklaşık 10 yıl önce ortaya çıktığı ve sayılarının şu an 3 bine yaklaştığı bilgisi de paylaşıldı.

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    Etiketler:
    emoji, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye
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