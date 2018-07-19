Netflix'in yeniden çevrimine erkek isyanı: Seksi She-Ra nerede?

1980'lere damga vuran çizgi filmlerden He-Man'in kızkardeşi She-Ra'nın yeniden çevrimine soyunan Netflix, ilk görüntüleri yayımlayınca kıyamet koptu. 'Güçlerin prensesi'nin erkek hayranları, ''Erkeğe benzemiş'' diye eleştirdikleri yeni She-Ra'nın eskisi gibi 'seksi' olmamasından yakındı.

Sarışın mavi gözlü, ince belli, uzun bacaklı She-Ra'nın erkek hayranları nezdinde taşıdığı anlam, yeniden çevriminin ilk görüntülerinin yayımlanmasıyla ortaya çıktı. Ergen yaşta, kadınsılığı vurgulanmamış, çizgileri Amerikan animeleri 'Steven Universe' ve 'Voltron'u andıran yeni She-Ra (Prenses Adora) karşısında pek çok erkek isyan etti.

BREAKING: Virgin, basement dwelling male, is furious over Netflix’s decision to NOT over sexualise She-Ra.



“I just want to jerk off to cartoons. Please, Netflix. Can’t I have that? Goddamn, SJWs.” Remarked the virgin. pic.twitter.com/VdnSNFRs77 — Le Cinéphiles (@LeCinephiles) 17 Temmuz 2018

© REUTERS / Mike Blake Netflix'in piyasa değeri, Disney ve Comcast gibi medya devlerini geride bıraktı

Retweet if you watched He-Man or She-Ra after school… pic.twitter.com/qdT6NKWTq4 — I❤️80s 🕹 (@IL0VEthe80s) 12 Temmuz 2018

Netflix, yeni She-Ra'nın tasarımını, DreamWorks ile işbirliği içinde feminist tondaki çizgi roman-film çalışmalarıyla tanınan Noelle Stevenson'a yaptırdı. Ortaya çıkanı, sosyal medyada çoğu erkek ''Oğlana benzemiş'', ''Seksi değil'' diyerek reddetti. Hemcinslerinin bu tavrıyla alay eden erkekler de çıktı. 'Güçlerin Prensesi'nin kadın hayranları ise çoğunlukla, cinsiyetçilikten uzak şekilde gerçek bir anime savaşçı tiplemesiyle karşılaşmaktan hoşnuttu.

Bir erkek kullanıcı, ''She-Ra, He-Man'in oğlu gibi'' görüşünden ''She-Ra'yı erkeğe benzetmeye gerek yoktu, zaten He-Man var'' eleştirisine ve ''Thor bile yeni She-Ra'dan daha dişi'' iddiasına kadar vardı.

He-man and his new son she-ra. pic.twitter.com/WJdxUaSRRr — steven ray oconnor (@oconnorsteven5) 19 Temmuz 2018

Sjws, you didn't need to make she-ra into a boy. You already had he-man. pic.twitter.com/KS7aN7rLPW — steven ray oconnor (@oconnorsteven5) 19 Temmuz 2018

Being middle of road just to be middle of road is a bad thing when the proof is in your face. This is the third male character she looks like and that I've compared her to. Female thor looks way more female then the new she-ra character. pic.twitter.com/8FXwxrYCJI — steven ray oconnor (@oconnorsteven5) 19 Temmuz 2018

Bir başkası yeni She-Ra'nın Tom Holland'a benzediği görüşündeydi.

Bir diğeri ''She-Ra değil, Gerçek She-Ra, Bu da kabulümüz'' diye üç resim paylaşırken Netflix'in işi batırdığını ve 'Güçlerin Prensesi'ni yeniden çizmesi gerektiğini savundu.

1: Not She-Ra.

2: Actual She-Ra.

3: Also acceptable.



You screwed up, @netflix. Back to the drawing board! pic.twitter.com/leWdiMlNu8 — Daddy Warpig (@Daddy_Warpig) 15 Temmuz 2018

​Bazısı doğrudan Noelle Stevenson'a saldırıya geçti: ''Oğlansı lezbiyen, She-Ra'yı oğlansı lezbiyen olarak yeniden hayal etmiş. Bencilliğin, egoizmin bu kadarı hayrete şayan.''

Boyish lesbian re-imagines SHE-RA as a boyish lesbian.



The utter selfishness and egotism of this is astounding. pic.twitter.com/PXIcoNkpaF — Diversity & Comics (@DiversityAndCmx) 15 Temmuz 2018

'ANİMASYON SEKTÖRÜ ŞİKAYETLERİNİZİ DUYDU'

'Duck Tales' çizgi filminin storyboard sanatçısı Kristen Gish ''She-Ra'dan yakınan sevgili erkekler, animasyon sektörü şikayetlerinizi duydu ve değerlendirmeye aldı. 'Care Bears' (Sevimli Ayıcıklar) yeniden çevrimine mebzul miktarda meme koyma sözü veriyoruz. Rica ederiz'' diye dalgasını geçti.

Dear men complaining about She-Ra,

The animation industry has heard your complaints and we’re taking them into consideration. We promise the Care Bears reboot will have tons of boobs. You’re welcome. — Kristen Gish (@KGishFish) 17 Temmuz 2018

'​Ben bir tüketiciyim' mahlaslı kullanıcı ise çocukken sevdiği çizgi film kahramanının bambaşka tarzda yeniden tasarımlanmasına tepki gösterirken şu eleştiriyi de getirdi:

'Şovlarınızda kızlarınızın erkek çocuğu gibi gözükmesini istiyorsanız aslında eşitlik için mücadele etmiyorsunuz demektir, siz böylelikle erkeklerin üstün cinsiyet olduğunu ve güzel bir kadından daha fazla ciddiye alındığını kanıtlıyorsunuz, dolayısıyla mücadele etmeniz gerekirken cinsiyetçiliğe yardımcı oluyorsunuz.''

if you're trying to make your girls look like boys for your show then you are not actually fighting for equality you're proving that men is the superior gender and taken more seriously than a beautiful women, you're only helping sexism not fighting it pic.twitter.com/9WSiq7wtuZ — I am consumer (@Imaconsumer) 16 Temmuz 2018

​Cinsiyetçilikle yakınlaşmadan kendi yeni She-Ra önerilerini paylaşanlar da oldu.

Am I doing the She-Ra fanart thing right? 🙃#SheRa pic.twitter.com/0KZjkchZiJ — renata nolasco (@atxnolasco) 17 Temmuz 2018

Fanart by @jisooK who helped to design She-ra/Adora, Catra, Glimmer and Bow! pic.twitter.com/AdOeRwdtpP — She-Ra and the News (@SheRaUpdates) 17 Temmuz 2018

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