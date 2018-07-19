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18:46 19 Temmuz 2018
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    She-Ra

    Netflix'in yeniden çevrimine erkek isyanı: Seksi She-Ra nerede?

    © Fotoğraf : Twitter
    Yaşam
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    1980'lere damga vuran çizgi filmlerden He-Man'in kızkardeşi She-Ra'nın yeniden çevrimine soyunan Netflix, ilk görüntüleri yayımlayınca kıyamet koptu. 'Güçlerin prensesi'nin erkek hayranları, ''Erkeğe benzemiş'' diye eleştirdikleri yeni She-Ra'nın eskisi gibi 'seksi' olmamasından yakındı.

    Sarışın mavi gözlü, ince belli, uzun bacaklı She-Ra'nın erkek hayranları nezdinde taşıdığı anlam, yeniden çevriminin ilk görüntülerinin yayımlanmasıyla ortaya çıktı. Ergen yaşta, kadınsılığı vurgulanmamış, çizgileri Amerikan animeleri 'Steven Universe' ve 'Voltron'u andıran yeni She-Ra (Prenses Adora) karşısında pek çok erkek isyan etti.

    Netflix
    © REUTERS / Mike Blake
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    Netflix, yeni She-Ra'nın tasarımını, DreamWorks ile işbirliği içinde feminist tondaki çizgi roman-film çalışmalarıyla tanınan Noelle Stevenson'a yaptırdı. Ortaya çıkanı, sosyal medyada çoğu erkek ''Oğlana benzemiş'', ''Seksi değil'' diyerek reddetti. Hemcinslerinin bu tavrıyla alay eden erkekler de çıktı. 'Güçlerin Prensesi'nin kadın hayranları ise çoğunlukla, cinsiyetçilikten uzak şekilde gerçek bir anime savaşçı tiplemesiyle karşılaşmaktan hoşnuttu.

    Bir erkek kullanıcı, ''She-Ra, He-Man'in oğlu gibi'' görüşünden ''She-Ra'yı erkeğe benzetmeye gerek yoktu, zaten He-Man var'' eleştirisine ve ''Thor bile yeni She-Ra'dan daha dişi'' iddiasına kadar vardı.

    Bir başkası yeni She-Ra'nın Tom Holland'a benzediği görüşündeydi.

    Bir diğeri ''She-Ra değil, Gerçek She-Ra, Bu da kabulümüz'' diye üç resim paylaşırken Netflix'in işi batırdığını ve 'Güçlerin Prensesi'ni yeniden çizmesi gerektiğini savundu.

    ​Bazısı doğrudan Noelle Stevenson'a saldırıya geçti: ''Oğlansı lezbiyen, She-Ra'yı oğlansı lezbiyen olarak yeniden hayal etmiş. Bencilliğin, egoizmin bu kadarı hayrete şayan.''

    'ANİMASYON SEKTÖRÜ ŞİKAYETLERİNİZİ DUYDU'

    'Duck Tales' çizgi filminin storyboard sanatçısı Kristen Gish ''She-Ra'dan yakınan sevgili erkekler, animasyon sektörü şikayetlerinizi duydu ve değerlendirmeye aldı. 'Care Bears' (Sevimli Ayıcıklar) yeniden çevrimine mebzul miktarda meme koyma sözü veriyoruz. Rica ederiz'' diye dalgasını geçti.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf : Youtube
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    '​Ben bir tüketiciyim' mahlaslı kullanıcı ise çocukken sevdiği çizgi film kahramanının bambaşka tarzda yeniden tasarımlanmasına tepki gösterirken şu eleştiriyi de getirdi:

    'Şovlarınızda kızlarınızın erkek çocuğu gibi gözükmesini istiyorsanız aslında eşitlik için mücadele etmiyorsunuz demektir, siz böylelikle erkeklerin üstün cinsiyet olduğunu ve güzel bir kadından daha fazla ciddiye alındığını kanıtlıyorsunuz, dolayısıyla mücadele etmeniz gerekirken cinsiyetçiliğe yardımcı oluyorsunuz.''

    ​Cinsiyetçilikle yakınlaşmadan kendi yeni She-Ra önerilerini paylaşanlar da oldu.

    Etiketler:
    DreamWorks, Netflix, Kristen Gish, Noelle Stevenson, She-Ra, He-Man, ABD
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