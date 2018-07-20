Mısır’da bulunan kara lahit mezar içinden 3 mumya çıktı

Bulunan mumyaların herhangi kraliyet ailesine ait olmadığına dikkat çeken Veziri, "Bu mumyaların Ptoleme veya Roma dönemindeki kraliyet aileleriyle hiçbir bağlantısı yok çünkü lahdin üzerinde ilgili yazılar yok" dedi.

Mumyaların lahdin içine sızan su tarafından çok zarar gördüğünü dile getiren Mısırlı yetkili, bilim insanlarının mumyaların kime ait olduğunu bulmaya çalıştığını söyledi.