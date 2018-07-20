Anne, çok yaygın olduğu gerekçesiyle 4 yaşındaki çocuğunun adını değiştirmek istedi

Bir annenin 4 yaşındaki kızının ismini 'çok yaygın' olduğu gerekçesiyle değiştirmek istediğini açıklaması tartışma yarattı.

© AP Photo / Gosia Wozniacka Çocuklarını evde bırakıp bir ay tatile çıkan anne gözaltına alındı

moms.net adlı forumda kızına özgün olduğu gerekçesiyle Esme ismini koyduğunu, ancak çocuğun okula başlamasının ardından aynı isimde pek çok çocuk olduğunu farkettiğini belirten anne, bu gerekçeyle kızının adını değiştirmek istediğini ifade etti:

"Belki aşırı tepki veriyorum ama 1970'lerde öğrenciyken, sınıfımda benimle aynı adı taşıyan 4-5 kişi vardı. Bu sebeple çocuğumun aynı sorunu yaşamaması için kendime söz verdim."

Anne, kızının sınıfında aynı isme sahip iki kişi daha olduğunu belirtti. Ancak gönderisine gelen cevapların tamamı olumsuz oldu.

'BUNU DOĞAYA NASIL AÇIKLAYACAKSIN?'

Bir kullanıcı "Saçmalama. 4 yaşındaki bir çocuğun adını değiştiremezsin. Aynı ismi taşıyan üç kişiden biri olmak kızının umrunda olmayacaktır. O artık ismiyle var ve o isim ona ait" yorumunda bulunurken bir diğer şu ifadeyi kullandı:

"Aptalca davranma. 4 yaşındaki çocuğun adı değiştirilmez. Doğaya bunu nasıl açıklayacaksın?"

Gelen cevaplar olumsuz olsa da, bebeklerin ismini değiştirmek hiç de az rastlanan bir durum değil. Independent'ın aktardığı 2017 tarihli araştırmaya göre, ebeveynlerin yüzde 11'i, çocuklarının adını değiştirme talebinde bulunuyor. Aileler, bu değişikliği genellikle çocuk 1 yaşını aşmadan yapıyor.

Mum wants to change her four-year-old daughter's name because it is 'so common' https://t.co/TzMDEDLHxM — The Independent (@Independent) 19 Temmuz 2018

​'DEĞİŞİKLİK 12 AYI DOLDURMADAN YAPILMALI'

CNN'e konuşan Dr. Karla Umpierre isim değişikliği için en uygun zamanın 1 yaş oldğunu, 2-3 yaşındaki çocukların kimlik algısının gelişmeye başladığını belirtiyor. Dr. Umpierre, 12 ayı aşan çocuklarda artık ismini ses olarak ayırt edebildiğini belirtirken, bu süreyi çocuklarda isim değişikliğinin beyne karmaşık sinyaller gitmesine yol açacağını belirtiyor.