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16:11 20 Temmuz 2018
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    Seks robotu

    Uzmanlar uyarıyor: Seks robotları bağımlılığı artırabilir

    © AFP 2018 / Fred Dufour
    Yaşam
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    Önde gelen bir psikolog seks robotları bağımlılarına, genel olarak seks bağımlılarına sunulan tedavinin aynısının uygulanabileceğini belirtti.

    Samantha the Sex Robot
    © Fotoğraf: YouTube/This Morning
    Seks robotu Samantha'ya 'Hayır' deme özelliği geliyor
    Yapay zeka ürünü seks robotlarının yaygınlaşmasının seks bağımlılığındaki artışı alevlendirebileceği veya mevcut bağımlılığı sürdürülebilir hale getirebileceği belirtiliyor.

    Yaratıcıları seks robotlarının sallantıdaki evlilikler ya da yalnız veya engelli erkekleri için bir nimet olduğunu savunsalar da uzmanlar topluma faydaları konusunda ikna olmuş değiller.

    Psikolog Thaddeus Birchard, İngiliz Daily Star Online'a yaptığı açıklamada gerçeğe yakın, yapay zeka özellikli robotlarının seks bağımlılığının kendisini gösterebileceği araçlardan biri olabileceğini söyledi.

    Marylebone Psikolojik Terapi Merkezi'nin klinik direktörü olarak görev yapan Birchard "Sadece cinsel aktivite veya bağımlılığı ifade etmenin başka bir yolu olabilir" dedi. Marylebone Psikolojik Terapi Merkezi, cinsel bağımlılığı "durması zor olan cinsel davranışlar ve düşünceler" olarak tanımlıyor.

    ‘UTANÇ VERİCİ, ZOR VE YALNIZ BİR DENEYİM'

    Cinsel bir bağımlılığa sahip olmanın bir seçenek olmadığını belirten Birchard şöyle devam etti: "Hem bireysel olarak hem de ortakları için utanç verici, zor ve yalnız bir deneyim.
    Seks bağımlılığı taşıması zor duygu durumlarını anestezi etmenin bir yoludur. Bunlar arasında yalnızlık, utanç, can sıkıntısı ve stres olmakla birlikte duygu durumları bununla sınırlı değildir. İçme sorunu olanlarda alkolün sahip olduğu işlevle aynı işleve sahiptir. Bu, benlikten bir kaçıştır. Bu, onun arkasındaki psikolojidir. Kişi seksi genellikle bilinçsiz bir şekilde kendisiyle ilgili acı veren duygu ve inanışları yönetmek için bir ilaç gibi kullanılır."

    Fransa, Paris, silikon seks bebeği genelevi
    © AFP 2018 / JOEL SAGET
    Rusya'da seks robotu genelevi açılıyor
    Seks robotlarının bağımlılık üzerindeki olası etkilerine dair tartışmalar bir süredir devam ediyor. Bağımlı kişinin hayatına bir partnerin dahil olması hastalığın farkına varılması ya da tedavi isteği ihtimalini artırabilirken seks robotlarının yani bağımlılığın gizlenebilecek olmasının olumsuz etkileri olabileceği ileri sürülüyor.

    Yapay zeka tabanlı robotların kişilerin isteklerine göre özelleştirilebilmesinin de bağımlılık yaratabileceği ifade ediliyor.

    Etiketler:
    bağımlılık, seks robotu, robot, seks, yapay zeka, Marylebone Psikolojik Terapi Merkezi
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