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21:57 20 Temmuz 2018
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    Yalova’da 193 bin TL'lik tuvalet törenle açıldı

    Yalova’da 193 bin TL'lik tuvalet törenle açıldı

    DHA
    Yaşam
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    Yalova'da, Dünya Tuvalet Birliği (WTA) hibesiyle yaptırılan 193 bin TL'lik tuvaletin açılışı törenle yapıldı.

    Uzay kıyafetleri içindeki mühendisler NASA’nın Orion uzay aracı içinde 4 mürettebat üyesinin nasıl bir düzen oluşturacaklarını Johnson Uzay Merkezi’nde bulunan modelde uygulamalı olarak gösteriyor. Orion, mürettebatlı ilk uçuşunu 2021 yılında gerçekleştirecek. 2030’lu yıllarda insanların Mars’a gönderilmesi bu uzay aracıyla planlanıyor.
    © Flickr/
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    Doğu Sahil Bandı'nda gerçekleştirilen açılışa Güney Kore İstanbul Başkonsolu Keewon Hong, WTA Genel Sekreteri Young Checl Kim ve Güney Koreli temsilciler katıldı. Toplam 41 metrekare olan ve 193 bin liraya mal olan tuvaletin içinde bay-bayan ve engelli olmak üzere üç kabin ve ayrıca bebek bakım odası bulunuyor.

    ‘TUVALETİN SİYASETEN KULLANILMASI DOĞRU DEĞİLDİ'

    Törende konuşan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, açılışını yaptıkları tuvaletin kentte siyaseten kullanıldığını, eleştiri konusu edildiğine vurgu yaparak şöyle dedi:

    "Bu doğru bir yaklaşım değildi. Eğer Güney Kore'deki kardeş şehrimiz Suwon'a gidip de orada bulunan tuvalet müzesini görselerdi böyle düşüncelerde olmayacaklarına inanıyorum. Kardeş şehir ilişkilerini çok önemsedim. Geçtiğimiz yıl bizi ziyaret eden Suwon Belediye Başkanı'na Suwon Parkı'nı gezdirirken, 'Buraya bir tuvalet yapalım' teklifi geldi. Biz de bu konuda yapılan teklifi geri çevirmenin doğru olmayacağını düşünerek kabul ettik. Çünkü Suwon kenti WTA üyesi olan bir belediye. Lokasyon olarak bize o parkı teklif etmişti. O bölgede bir tuvalet olduğu için, bu sahil bandını kendilerine önerdik. Çünkü burası en önemli noktalardan birisi. Bu umumi tuvaleti sevgili vatandaşlarımız gerektiği gibi eve verilmiş bir hediye gibi kullanırlar. Sonuçta Müslüman bir ülkede yaşıyoruz ve bizde ‘Temizlik imandan gelir' diye bir sözümüz var. Bu sözü aklımıza getirerek bu tuvaleti kullanırız."

    Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman
    DHA
    Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman

    İki siyah ABD'linin gözaltına alındığı Philadelphia kentindeki Starbucks şubesi önünde eylem yapıldı
    © REUTERS / Dominick Reuter
    Irkçılık suçlamalarının ardından Starbucks tuvalet politikasını değiştiriyor
    WTA Genel Sekreteri Young Checl Kim de "Bugün burada Suwon, Yalova ve WTA işbirliği ile yapılan umumi tuvaletin açılışında sizlerle beraber olmaktan onur duyuyorum. Biz birçok ülkede bu kültürü yaymak için elimizden geldiği kadarıyla çalışıyoruz. 16 ülkede bu tür çalışmamız oldu. Burada yapılan bu tuvaletin Yalova'yı ziyaret eden misafirlere, turistlere hayırlı olmasını ve Yalova'nın tanıtımına vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

    ‘TUVALET İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERE KATKI SUNACAK'

    Güney Kore İstanbul Başkonsolu Keewon Hong ise, işbirliği sonucu açılan tuvaletin her iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sunacağına, bu projenin diğer belediyelere de örnek olacağına inandığını söyledi.

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    Etiketler:
    Dünya Tuvalet Birliği (WTA), Checl Kim, Keewon Hong, Yalova, Güney Kore, İstanbul
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