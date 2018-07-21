Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden kadına soruşturma açıldı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği videosunu sosyal medyada yayınlayan ve büyük tepki toplayan kadın hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yapılan açıklamada, "Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sosyal medya'da yer alan şahıs ile ilgili olarak Ankara C.Başsavcılığı Basın suçları soruşturma bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

İsminin Safiye İnci olduğu öğrenilen kadın, Anıtkabir'de çekip yayınladığı videosunda Atatürk'e hakaret ve küfür etmişti. Sosyal medyada yayınlanan ve büyük tepki alan videoda, Atatürk'ü sevmediğini söyleyen kadının aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övdüğü görülüyor.

Anıtkabir ziyaretinde genç bir kadının Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmesi #sosyalmedyadagündem oldu pic.twitter.com/SxiTxkhchO — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 21 Temmuz 2018

VATANDAŞLAR TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından Twitter'da 'SafiyeİnciTutuklansın' başlığı gündemde ilk sıraya yerleşti. Vatandaşlar kadının tutuklanmasını istedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Atatürk'e hakaret eden kadın, gelen tepkiler üzerine ikinci bir video yayınlayarak söz konusu videoyu bir kişiye tepki nedeniyle çektiğini, onun da videoyu yayınladığını söyledi ve özür diledi.