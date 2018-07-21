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18:30 21 Temmuz 2018
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    Dünyaca ünlü Güney Koreli pop müzik grubu 'Newkidd'

    Güney Koreli müzik grubu Türkiye'de: Türkler savaşta bize yardım ettiler

    © AA /
    Yaşam
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    Güney Koreli pop müzik grubu 'Newkidd', ilk yurt dışı konserlerini vermek üzere Türkiye'ye geldi.

    Kuzey Kore- Güney Kore
    © REUTERS / KCNA
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    Koreli pop müzik idol grubu "Newkidd"in lideri Kim Jin-Kwon, "Ailelerimiz ‘Türkler kardeştir, savaşta bize yardım ettiler.' diye söyler. Türkiye'yi önce ailelerimizden duyduk. Okul kitaplarımızda Kore Savaşı'nda Türklerin yardımı anlatılır" dedi.

    Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliğinin Kültür Müsteşarlığınca '2018 K-POP Dünya Festivali' kapsamında Türkiye'ye getirilen Koreli idol grubu üyeleri, bugün başkent Ankara'da ilk yurt dışı konserlerini verecek.

    AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan grubun lideri Jin-Kwon, Kore'deki gösteri firmalarının K-POP (Kore Pop) yarışmaları düzenlediğini, seçilen kişilerin eğitildikten sonra yeniden yarıştırıldığını ve kazananlardan K-POP grupları oluşturulduğunu belirterek, "Bizim grubumuz da işte böyle bir araya geldi" diye konuştu.

    Türkiye'ye geleceklerinin duyurulmasının ardından Türk hayranlarından sosyal medya üzerinden mesaj aldıklarını kaydeden Jin-Kwon, Ankara'da bugün verecekleri konserde ekim ayında piyasaya çıkacak albümlerinden eserler seslendireceklerini dile getirdi.

    K-pop- Güney Kore
    © AFP 2018 / Thibault Camus
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    Jin-Kwon, Türkiye'de de geniş bir hayran kitlelerinin bulunduğunu anlatarak, "Biz kendimizi 'yeni yüz' olarak tanımlıyoruz. Var olan K-POP sanatçılarını takip ediyoruz. Türkiye'de Kore Pop'una dair bir ilginin olduğunu fark ettik. İlk yurt dışı konserimizi Türkiye'de yapıyoruz. Türkiye'deki fanlar ilgi gösterdiler" ifadesini kullandı.

    'TÜRKLER KARDEŞTİR'

    İki ülke arasındaki ilişkiler hakkında da Jin-Kwon, "Ailelerimiz ‘Türkler kardeştir, savaşta bize yardım ettiler.' diye söyler. Türkiye'yi ilk başta oradan duyduk. Okul kitaplarımızda Kore Savaşı'nda Türklerin yardımı anlatılır" dedi.

    Türk mutfağını henüz tatmadıklarını ancak Türk çayını çok beğendiklerini dile getiren Jin-Kwon, "Sadece baklavayı tattık. Tadını çok beğendik. Baklava Kore'deki bir tatlıya benziyor" diye konuştu.

    Newkidd grubu lideri Jin-Kwon, gelecek ay Asya turnesine çıkacaklarını da bildirdi.

    Etiketler:
    dünya turnesi, konser, newkidd, Güney Kore, Türkiye
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