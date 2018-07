Bilim insanları, ömrü uzatan besinleri açıkladı

Journal of Internal Medicine'in haberine göre bilim insanları, 16 yıl boyunca 240 bin erkek ve 180 bin kadının diyetini takip etti. Deneye katılanlar her gün az miktarda balık tüketti.



Düzenli olarak balık tüketen erkeklerin yüzde 10 oranda daha az vasküler ve yüzde 37 oranında da karaciğer hastalıklarına kapıldığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca düzenli balık tüketen kadınlarda Alzheimer hastalığına kapılma riskinin de yüzde 38 oranında azaldığı tespit edildi.

Bilim insanlarının sözlerine göre, düzenli balık tüketimi ayrıca kanser ve akut solunum yolu hastalıklarından kaynaklanan ölüm riskini de azaltıyor.

Diğer yandan kızartılan balığın yararlı özelliklerinin çoğunu kaybettiği kaydedildi.

Omega-3 kaynakları arasında ayrıca keten tohumu, ıspanak, patates ve deniz ürünleri yer alıyor.