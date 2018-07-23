Game of Thrones’un final sezonu ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

© REUTERS / Robb Cohen Bir yıldız daha ‘Game of Thrones'a veda etti

Metro gazetesinin haberine göre dizinin son sezonuna konu olan sahneler, önceki bölümlerde anlatılan olayların bin yıl öncesine ait olacak, senaryo ise 'Game of Thrones' romanlarının yazarı George R.R Martin'in hayat verdiği 'Buzun ve Ateşin Şarkısı' serisinin daha önce yayınlanmayan 2 bölümüne dayalı.

The Hollywood Reporter dergisiyse final bölümlerin tanıtımında Akgezenlerin nereden geldikleri, Westeros'un gizemi ve Stark ailesinin kökeni gibi konulara yer verileceğini ileri sürdü.

HBO'nun dünya çapında popülerliğe kavuşan ve 38 Emmy Ödülü sahibi dizisi Game of Thrones, 2019'da yayınlanacak 8. sezonu ile birlikte ekranlara veda edecek.