İstanbul'da yol çöktü, otobüsün tekeri çukura düştü

© Fotoğraf : DHA Dolmabahçe'de yol çöktü

İstanbul'un Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde, Marmara Eğitimköyü-Maltepe seferi yapan İETT otobüsü güzergah üzerinde seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi.Çökmeyle oluşan bir metrelik çukura otobüsün sol arka tekeri düştü.Otobüste yolcu bulunmaması nedeniyle herhangi bir yaralanma olmadı. Otobüs tampon üzerinde kaldı. Otobüs şoförü yetkilileri arayarak yardım istedi.Çökmenin yaşandığı yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Çöken yoldan otobüs yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu vinç yardımıyla kurtarıldı.Görevliler yoldaki çukuru doldurup caddeyi tekrar trafiğe açtı.