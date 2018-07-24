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20:09 24 Temmuz 2018
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    etek, okul üniforma

    Fransa'da 'etek altını çekmek' suç haline geliyor

    © Flickr /
    Yaşam
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    Kanada ve Belçika'da çıkan yasaların ardından İngiltere ve Fransa da kişinin izni, rızası olmadan etek altı fotoğrafının çekilmesini yasaklamaya hazırlanıyor.

    Kadınlar
    © Sputnik / Ruslan Krivobok
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    Toplu taşıma, AVM asansörleri gibi kalabalık mekanlarda cep telefonuyla kişinin eteğinin altını çekmek (upskirting) ve genelde bunu canlı yayımlamak bir furya halini alırken kadınların isyanına kulak verilmeye başlandı.

    PARA VE HAPİS CEZASI

    Fransa'da cinsel şiddet ve sokakta tacizle ilgili bir yasa tasarısına 'uygunsuz görüntüler çekmeyi' 30 bin euro para ve 2 yıla kadar hapisle cezalandıran suç haline getiren bir değişiklik eklendi.

    SENATO KABUL ETTİ

    Ülkede etek altını yasadışı görüntülemenin günlük hayatı engelleyecek kadar yaygınlaştığına dair şikayetler üzerine Fransız Senatosu bu değişiklikleri ezici çoğunlukla kabul etti.

    Une femme portant l'appareil
    © Sputnik /
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    POLİS YAKALAMIYOR

    Etek altı çekimlerden yakınmalarını sosyal medyada paylaşan çok sayıda kadın, özellikle polis çağırıp şikayet ettiklerinde hiçbir sonuç alamadıklarını belirtti.

    ''Çok acil lütfen. Adamın biri AVM'de eteğimin altından çekim yaptı. Polis çağırdık. Ne yapabilirim, bana söyler misiniz'' gibi tweetler yasal boşluğa ve kurbanların çaresizliğine dikkatleri çekti.

    VURDUMDUYMAZLIK DİZBOYU

    Suriyeli şüpheli
    © Fotoğraf : DHA
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    Paris metrosunda bir adamın etek altını çekme girişimine maruz kalan Marion (29), yaşadıklarını ''Karşımda oturuyordu, cep telefonuyla eteğimin altını çekmeye çalışırken onu gördüm. Sesimi yükseltip durmasını söyledim. Hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam etti'' diye aktardı.

    Adèle isimli bir kadın Le Parisien gazesine metroda eteğinin altını çekmeye çalışan adamın telefonunu yakaladığını ve kırdığını anlattı. 17 yaşındaki bir genç kız, AVM asansöründe etek altı çekime maruz kaldıktan sonra kendisini tacize uğramış hissettiğini belirtti.

    Avustralya
    © AP Photo / Mal Fairclough
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    FRANSIZ KADINLAR TOPLU TAŞIMADA PANTALON GİYİYOR

    Araştırmalar Fransa'daki kadınların yarısı etek altı tacizinden kaçınmak için toplu taşıma sırasında pantolon giydiğini ortaya koydu. Bazıları da kendilerini korumak için eteklerinin altına şort giydiklerini söyledi.

    Etek altı çekimin yasadışı olduğu Belçika'da ise polis yılda sadece 20 resmi şikayet geldiğini belirtip kurbanların seslerini çıkarması çağrısı yaptı.

    İNGİLTERE BİR ERKEK VEKİLE TAKILDI

    Fransa'dan önce İngiltere'de etek altı çekimi yasaklamaya yönelik yasa tasarısını iktidardaki Muhafazakar Parti'nin önde gelen milletvekilerinden Sir Christopher Chope bloke etmişti. Ancak Başbakan Theresa May, kadınların artan şikayetleri üzerine yasayı çıkarmayı vaat etti.

    Etiketler:
    upskirting, etek altı çekim, Fransız Senatosu, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
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