Miss BDT Yarışması’nda taç için yarışacak güzeller

Yarışmaya, özel davet alan Gürcistan, Ukrayna, Estonya, Litvanya, Letonya dahil 16 ülkenin temsilcileri katılıyor.
Organizasyonun Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre, yarışmacılar 27 Temmuz'da gerçekleşecek finale 10 gün kala Astana'ya gelerek bu süre içinde Kazakistan'da yaşayan halkların gelenek ve görenekleriyle tanıştı, başkentin görülecek yerleri gezdi, çeşitli törenlere ve yardım amacıyla düzenlenen etkinliklere katıldı.
Güzellerin yarışmanın finalinde ulusal kıyafetleri sergileyeceği ve gece elbiseleriyle defileye katılacağı belirtilen açıklamada, finalin özel şov programına sanat dünyasının yıldızları ile ünlü moda tasarımcılarının katılacağı kaydedildi.
Miss BDT Güzellik Yarışması'na katılacak güzeller:
Letonya temsilcisi Larisa Mariya Agafonova
Kırgızistanlı yarışmacı Susanna Yegoryan
Kazakistan temsilcisi Kseniya Yakimçik
Belaruslu güzel Viktoriya Lavrenko
Rusya adına katılan Viktoriya Volgina
Belaruslu Anna Ponomaryova
Rusya temsilcisi Janara Hasenova
Gürcü güzel Lika Toriya
Tacikistanlı yarışmacı Nazira Mirzoyeva
Ermenistan temsilcisi Romella Tamaryan
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)