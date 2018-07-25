Miss BDT Yarışması’nda taç için yarışacak güzeller

Kazakistan'ın başkenti Astana ilk kez Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) Güzellik Yarışması'na ev sahipliği yapacak. BDT Güzeli unvanı için 25 aday yarışacak.

Yarışmaya, özel davet alan Gürcistan, Ukrayna, Estonya, Litvanya, Letonya dahil 16 ülkenin temsilcileri katılıyor.

Organizasyonun Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre, yarışmacılar 27 Temmuz'da gerçekleşecek finale 10 gün kala Astana'ya gelerek bu süre içinde Kazakistan'da yaşayan halkların gelenek ve görenekleriyle tanıştı, başkentin görülecek yerleri gezdi, çeşitli törenlere ve yardım amacıyla düzenlenen etkinliklere katıldı.

Güzellerin yarışmanın finalinde ulusal kıyafetleri sergileyeceği ve gece elbiseleriyle defileye katılacağı belirtilen açıklamada, finalin özel şov programına sanat dünyasının yıldızları ile ünlü moda tasarımcılarının katılacağı kaydedildi.

Miss BDT Güzellik Yarışması'na katılacak güzeller:

Letonya temsilcisi Larisa Mariya Agafonova

Ukraynalı güzel Lika Şevçenko

Kırgızistanlı yarışmacı Susanna Yegoryan

Kazakistan temsilcisi Kseniya Yakimçik

Belaruslu güzel Viktoriya Lavrenko

Rusya adına katılan Viktoriya Volgina

Belaruslu Anna Ponomaryova

Rusya temsilcisi Janara Hasenova

Gürcü güzel Lika Toriya

Tacikistanlı yarışmacı Nazira Mirzoyeva

Ermenistan temsilcisi Romella Tamaryan



