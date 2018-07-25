Facebook Çin'de 'inovasyon kuluçka merkezi' kuruyor

Merkezin, şirketin daha önce Fransa, Brezilya, Hindistan ve Güney Kore'de kurduğu 'kuluçka merkezlerine' benzer yapıda olacağı ifade edildi.
Facebook'un Hong Kong'da kayıtlı şirketinin çatısı altında, 30 milyon dolar sermayeyle kurulacak merkezin Çinli internet grubu Alibaba'nın merkezinin de bulunduğu Hangcou şehrinde olacağı kaydedildi.
Çin, Facebook'un inovasyon kuluçka merkezlerinin bulunduğu ülkeler arasında sosyal paylaşım sitesinin yasaklı olduğu tek ülke konumunda bulunuyor. Pekin yönetimi, 2009'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki ayrılıkçıların Çin karşıtı protestolarda siteyi aktif olarak kullanmasının ardından Facebook'u tamamıyla bloke etme kararı almıştı.
Çinli kullanıcılar, Facebook yerine WeChat, QQ gibi yerli alternatif sosyal paylaşım ağlarını kullanıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)