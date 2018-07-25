Aşırı doz eroinden hastaneye kaldırıldığı iddia edilen ABD'li şarkıcı Demi Lovato uyandı

Çocuk oyuncuyken yıldızı parlayan Demi Lovato, dün yüksek dozda uyuşturucu kullandığı iddiasıyla Los Angeles'ta bir hastaneye kaldırıldı. Genç şarkıcının sözcüsü, durumunun iyi olduğunu ve konuşabildiğini belirtti.

Sanat ve magazin haberleri yayınlayan internet sitesi TMZ, pop sanatçısı Lovato'nun Hollywood Hills'teki evinde yüksek dozda eroin kullandığını iddia etti. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Lovato'ya yüksek dozda kullanılan uyuşturucuların etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan ilaç ‘Narcan' verilerek ilk müdahale evinde gerçekleştirildi.

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Sözcü, dün akşam 25 yaşındaki şarkıcının iyileşmeye başladığını açıkladı: "Demi uyandı ve bu sevgi, dualar ve destek için herkese teşekkür eden ailesi ile birlikte. Ortaya atılan bazı söylentiler doğru değil. Şu anda önemli olan şey Lovato'nun sağlığı ve iyileşmesi, spekülasyon yaratmak değil."

ABD'li pop şarkıcısı Ariana Grande, Demi Lovato için "Seni Seviyorum" tweetini paylaştı.

i love u @ddlovato — Ariana Grande (@ArianaGrande) July 24, 2018

​ABD'li komedyen Ellen DeGeneres ise "Seni çok seviyorum Demi Lovato. Onun bu durumda olması kalbimi kırıyor. O bu dünyada bir ışık ve tüm sevgimi ona ve ailesine gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

I love @DDLovato so much. It breaks my heart that she is going through this. She is a light in this world, and I am sending my love to her and her family. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) July 24, 2018

​Kariyeri boyunca uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele eden Lovato, geçen ay "Anne, üzgünüm, artık ayık değilim" ifadelerinin yer aldığı ayık anlamına gelen 'Sober' isimli bir şarkı yayınlamıştı.