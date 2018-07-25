Bulgaristan'dan Yunanistan ve Türkiye'ye sel uyarısı

Bulgaristan, güneydeki komşuları Yunanistan ve Türkiye'yi yoğun yağışlar sonucunda Arda ve Maritsa nehirlerinin taşması beklentisiyle sellerle karşı karşıya gelebilecekleri konusunda uyardı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından salı günü yapılan açıklamada, Doğu Rodop Dağlarındaki Arda nehri üzerindeki Ivaylovgrad barajının yoğun sağanak yağışlar nedeniyle önümüzdeki birkaç gün içinde taşmasının beklendiği belirtildi. Uyarı, Yunan acil servislerinin son yılların en kötü orman yangınıyla mücadele ettiği sırada yapıldı.

Arda nehri, güney Bulgaristan'da Rodop dağlarından doğar ve Yunanistan — Türkiye sınırında, Yunanistan topraklarında Meriç nehrine karışır.

Sofya, Çarşamba ve Perşembe günü Türkiye sınırındaki Bulgaristan'ın Svilengrad kasabası yakınlarında sellere eğilimli olduğu bilinen Maritsa nehrindeki su hacimlerinde büyük artışlar beklendiğini söyledi.

Bulgar yetkililer, şiddetli yağışların ardından çeşitli belediyelerde olağanüstü hal ilan ettiler.

Salı günü ise Bulgaristan'ın Teteven kentinde bir kişi sele kapılarak hayatını kaybetti.