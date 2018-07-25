İngiliz Yüksek Mahkemesi: Mutsuz evlilik boşanmak için gerekçe olamaz

© AA / Arşiv Kız arkadaşını gözaltına aldırıp evlilik teklif etti

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Tini Owens adlı 68 yaşındaki kadının evliliklerinde aşkın kaybolduğunu söyleyerek 2015'te 40 yıllık kocası Hugh Owens'a açtığı dava Yüksek Mahkeme'ye taşındı.

Mahkeme, evlilikle ilgili yasalara gönderme yaparak çiftin ancak ayrı yaşadıkları sürenin beş yılı dolduracağı 2020'de boşanabileceklerine hükmetti.

Mevcut İngiliz yasalarına göre çiftlerin boşanabilmek için şu beş maddeden birini gerekçe olarak göstermesi gerekiyor:

Zina

Makul olmayan davranış

İki yıldan sonra terk etme

İki yıllık ayrılık (İki tarafın da kabul etmesi halinde)

Beş yıllık ayrılık. (Taraflardan biri boşanmayı kabul etmezse)

Yargıçlar, kararı 'gönülsüzce" aldıklarını ancak görevlerinin yasa yapmak değil, yasaları yorumlamakla sınırlı olduğunu vurguladı.