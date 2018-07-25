İstanbul'da şiddetli yağmur: Metro seferleri durdu, araçlar mahsur kaldı

İstanbul'da Bayrampaşa-Yenikapı durakları arasındaki metro seferleri yoğun yağış nedeniyle durdu, Aksaray Metrosu ulaşıma kapandı. Saat 15:44'ten bu yana yaşanan problemin, su baskını nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

Alt geçitlerdeki araçlarda mahsur kalan vatandaşlar, iş makineleriyle tahliye edildi.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu © AA / İslam Yakut

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu © AA / İslam Yakut

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu © AA / İslam Yakut 1 / 3 © AA / İslam Yakut İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

İBB: BÖLGEDEKİ OTOBÜS HATLARI ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) konuya ilişkin yapılan açıklamada, sefer yapılamayan bölgelerdeki otobüs hatlarının ücretsiz olarak hizmet verdiği duyuruldu.

İstanbul'da şiddetli yağmur etkili oluyor#İstanbul'da yağış nedeniyle metro seferleri aksadı, bazı araçlar su altında kaldı https://t.co/fRx4HPmfac pic.twitter.com/epRgmI5pHj — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 25 Temmuz 2018

​METEOROLOJİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI YAPMIŞTI

© REUTERS / Jorge Adorno Bulgaristan'dan Yunanistan ve Türkiye'ye sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.

Açıklamada "Bugün saat 16.00'a kadar İstanbul'un Avrupa yakasının batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği tahmin edildiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denmişti.