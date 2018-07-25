İngiliz muhafız, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen Çinli turisti ittirdi

Windsor Sarayı’nda nöbet tutan İngiliz muhafızın, kendisiyle birlikte fotoğraf çektirmek için yolunda duran Çinli bir kadın turisti güçlü bir şekilde ittiği bildirildi.

The Sun gazetesinin aktardığına göre İngiltere'deki Windsor Sarayı'nda İngiliz Kraliyet Muhafızı, nöbet tutarken kendisiyle birlikte fotoğraf çektirmek için yolunda duran Çinli bir kadın turisti eliyle güçlü bir şekilde itti.



Sosyal medyada paylaşılan olayın görüntülerinde, muhafızın önünde duran kadını eliyle ittiği ve ardından hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam ettiği görülüyor.

İngiliz Kraliyet Muhafızları, nöbetteyken konuşmaları yasak olmasına rağmen, canlarını sıkan turistlere tepinerek ve bağırarak, bazen de ellerindeki tüfeği havaya kaldırarak tepki gösterebiliyor.