Yanlışlıkla erişim engeli getirilen 'Blogspot' yeniden açıldı

Blogspot’a topyekün erişim dün gece İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile yanlışlıkla ve bir typo yüzünden (. yerine @) engellendi. Engellenmek istenen blog sayfası: https://t.co/paqD8FTc4I, engelleten ise Bilge Adam adlı bir şirket. Hata düzeltilince Blogspot açıldı. pic.twitter.com/yexwTwisLa