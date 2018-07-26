İstanbul'da metro seferleri normale döndü

İstanbul'da dün etkili olan sağanak nedeniyle aksayan M1 Havalimanı-Yenikapı hattındaki seferler, sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M1 Havalimanı-Yenikapı hattımızda çalışmalar tamamlanmış olup, tüm hatlarımızla birlikte güne seferlerimiz normal olarak başlayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Dün etkili olan sağanak nedeniyle ​Topkapı metro istasyonunu su basmıştı.

Bu nedenle M1 Havalimanı-Yenikapı ve M1B Bağcılar-Yenikapı hatlarında aksaklıklar yaşanmış, Bayrampaşa —Yenikapı istasyonları arasında seferler, İETT otobüsleri ile gerçekleştirilmişti.

Çalışmalar gece boyunca sürmüştü.

Günaydın Sayın Yolcularımız, M1 Havalimanı — Yenikapı Hattımızda çalışmalar tamamlanmış olup, tüm hatlarımızla birlikte güne seferlerimiz normal olarak başlayacaktır. Hayırlı yolculuklar dileriz. — Metro İstanbul (@metroistanbul_) July 26, 2018

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