İnsanlar 2050 yılından itibaren kendi cenazelerine katılabilecek

İnsanların 'naçizane' bedenleri bir gün toprak olsa da hafızalarının bu dünyada yasamaya devam etmesi mümkün görünüyor.

Gelecek bilimcilere göre 2050 yılına gelindiğinde neredeyse tüm zihnimiz bilgisayar sistemlerinde depolanabilecek ve insanların dünyadaki varlığı öldükten sonra da devam edecek.

İngiliz tabloid gazetesi The Sun'ın haberine göre günümüzdeki gelişmelere bakıldığında, insan beyninin bir gün bilgisayarlara kopyalanabileceği öngörüsünden çok daha ileri bir gelişme yaşanabilir. Gelecek bilimciler bilgisayar teknolojisinin kopyadan ziyade aklımızın bir uzantısı haline dönüşebileceğini düşünüyor. Üstelik bu gelişmeye yaklaşık 30 yıl sonra, 2050'den itibaren tanıklık etmek mümkün.

BİR ANDROİD'İN BEDENİNDE YAŞAM

Gelecek bilimci Dr. Ian Pearson'a göre buluta yüklenen insan zihni, bedenin ölümünden sonra dahi ‘mutlu bir şekilde' çalışmaya devam edebilecek. Buluttaki verilerin aktarıldığı bir Android robotun bedeninde kendi cenaze töreninize katılıp ardından hiçbir şey olmamış gibi yolunuza devam edebileceksiniz.

'40 YAŞ ALTI ÖLÜMSÜZLÜĞÜ TADACAK'

Pearson daha önceki yazılarında yine robotlar aracılığıyla insanların ölümsüzlüğü tadacağı öngörüsünü aktarmıştı.

"Eğer bu yazıyı 40'ın altında okuyorsanız, kötü bir hastalık olmadıkça muhtemelen ölmeyeceksiniz" diyen Pearson genetik mühendisliğiyle vücut parçalarının yenilenmesi, robot bedenlerine geçiş, sanal dünyada yaşamak gibi olasılıkların hayata geçirilebileceğini belirtiyor.

SADECE ZENGİNLER ÖLÜMSÜZLEŞEBİLİR

Belirtilen olasılıklar dahilinde bir şekilde dünyada kalmak herkes için mümkün olmayabilir.

Dünya genelinde radikal bir değişim yaşanmadığı sürece insanların zihinlerinin aktarılabileceği bulut ya da robotların oldukça yüksek fiyatlı olacağı tahmin ediliyor. Bu durum ise öngörüldüğü çerçevede ölümsüzlüğe erişebilmeyi nitelik ya da isteğe değil yalnızca paraya bağlı hale getirebilir.

© Sputnik / ILIYA PITALEV Yaşlılıkta zihin sağlığını korumak için alınması gereken 7 önlem

İnsan zihinlerinin depolanabileceği büyüklükte bulutların dev özel şirketlerin tekelinde toplanması ihtimali konuya ilişkin çeşitli soru işaretleri yaratıyor.

Gelecek bilimcilere göre Amazon, Google, Facebook ya da Apple gibi şirketler depoladıkları fikirleri insanların ellerinden alabilir yani bu fikirlerin sahipleri haline dönüşebilir ya da üzerinde bazı haklar iddia edebilirler.