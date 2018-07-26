Kayıt
14:05 26 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Alzheimer

    Şekerli gazlı içecekler Alzheimer riskini artırıyor olabilir

    © Flickr / Moyan Brenn
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Diyabet ile demans arasında bağ olduğuna işaret eden çalışmaları bir adım ileriye götüren bilim insanları, gazlı içeceklerin de risk yarattığını ortaya koydu.

    Alzheimer
    © AFP 2018 / DOMINIQUE FAGET
    Bilim insanları 'Batı diyetinin' Alzheimer hastalığının gelişimini hızlandırdığını belirledi
    ABD Columbia Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada Alzheimer hastalığı ile şekerli içecekler, özellikle kola gibi gazlı içecekler arasında bir bağlantı olduğu tespit edildi. Ekip elde ettiği bulguları kısa bir süre önce Chicago'da yapılan Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı'nda sundu.

    Bununla birlikte Alzheimer'in şekerli asidik içeceklerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

    Önceki çalışmalar fazla şeker tüketiminin tetikleyebildiği Tip 2 diyabetin demans riski yarattığını ortaya koymuştu.

    7 YIL BOYUNCA TÜKETİLEN YİYECEK VE İÇECEKLER KAYIT ALTINA ALINDI

    Araştırmacılar yedi yıl boyunca 2 bin 226 yaşlı katılımcı üzerinde çalıştılar ve bu kişilerin tükettikleri şeker eklenmiş yiyecek, hafif içecekler, meyve sularını kayıt altına aldılar.

    Katılımcılardan 429'u alzheimer hastalığı geliştirdi.

    Çalışma sonunda, günde yaklaşık 30 gram eklenmiş şeker tüketenlerin günde yaklaşık 6 gram tüketenlere kıyasla alzheimer riskine yakalanma riskinin yüzde 33 oranında daha fazla olduğu görüldü.

    Bilgisayar oyunu
    © Flickr /
    Bilgisayar oyunları Alzheimer riskini artırabilir
    HAZIR MEYVE SULARI DA MASUM DEĞİL

    Çalışmadaki çarpıcı bulgulardan bir diğeri ise, şeker eklenmiş gazlı içecekleri tüketenlerin, meyve suyu gibi şeker eklenmiş diğer içecekleri ya da yiyecekleri alanlara oranla daha sık Alzheimer hastalığını geliştirdikleri oldu.

    Araştırmayı yürüten bilim insanları sonuçların diğer şekerli diğer içeceklerin masum olduğu anlamına gelmediğinin altını çizerek meyve suyundan limonataya kadar, şeker katılmış her türlü içeceğin benzer etkiye sahip olduğunu belirttiler.

    Meyvenin doğal şekerinin yanı sıra hazır satılan meyve sularında ayrıca şeker eklendiğine dikkat çeken uzmanlar bu içeceklerden uzak durulmasını tavsiye ediyor.

    Etiketler:
    gazlı içecekler, risk, araştırma, Alzheimer, ABD Columbia Üniversitesi, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    ​​Erbil'de sadece kadınların girebildiği restoran
    Erbil'de sadece kadınların girebildiği restoran
    Karikatür
    'Rusya ve Çin ABD’nin ‘Aşil Topuğunu' buldu'
    ABD'li askerler Güney Vietnam'da
    'Gerçek bir cehennem': Vietnam, ABD'nin kimyasal saldırıları yüzünden neler yaşadı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet