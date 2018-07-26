Şekerli gazlı içecekler Alzheimer riskini artırıyor olabilir

Diyabet ile demans arasında bağ olduğuna işaret eden çalışmaları bir adım ileriye götüren bilim insanları, gazlı içeceklerin de risk yarattığını ortaya koydu.

© AFP 2018 / DOMINIQUE FAGET Bilim insanları 'Batı diyetinin' Alzheimer hastalığının gelişimini hızlandırdığını belirledi

ABD Columbia Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada Alzheimer hastalığı ile şekerli içecekler, özellikle kola gibi gazlı içecekler arasında bir bağlantı olduğu tespit edildi. Ekip elde ettiği bulguları kısa bir süre önce Chicago'da yapılan Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı'nda sundu.

Bununla birlikte Alzheimer'in şekerli asidik içeceklerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Önceki çalışmalar fazla şeker tüketiminin tetikleyebildiği Tip 2 diyabetin demans riski yarattığını ortaya koymuştu.

7 YIL BOYUNCA TÜKETİLEN YİYECEK VE İÇECEKLER KAYIT ALTINA ALINDI

Araştırmacılar yedi yıl boyunca 2 bin 226 yaşlı katılımcı üzerinde çalıştılar ve bu kişilerin tükettikleri şeker eklenmiş yiyecek, hafif içecekler, meyve sularını kayıt altına aldılar.

Katılımcılardan 429'u alzheimer hastalığı geliştirdi.

Çalışma sonunda, günde yaklaşık 30 gram eklenmiş şeker tüketenlerin günde yaklaşık 6 gram tüketenlere kıyasla alzheimer riskine yakalanma riskinin yüzde 33 oranında daha fazla olduğu görüldü.

© Flickr / Bilgisayar oyunları Alzheimer riskini artırabilir

Çalışmadaki çarpıcı bulgulardan bir diğeri ise, şeker eklenmiş gazlı içecekleri tüketenlerin, meyve suyu gibi şeker eklenmiş diğer içecekleri ya da yiyecekleri alanlara oranla daha sık Alzheimer hastalığını geliştirdikleri oldu.

Araştırmayı yürüten bilim insanları sonuçların diğer şekerli diğer içeceklerin masum olduğu anlamına gelmediğinin altını çizerek meyve suyundan limonataya kadar, şeker katılmış her türlü içeceğin benzer etkiye sahip olduğunu belirttiler.

Meyvenin doğal şekerinin yanı sıra hazır satılan meyve sularında ayrıca şeker eklendiğine dikkat çeken uzmanlar bu içeceklerden uzak durulmasını tavsiye ediyor.