Yeni Zelanda bir ilke imza attı: Ev içi şiddet mağdurlarına ücretli izin yasası çıkardı

Gelişmiş ülkeler arasında ev içi şiddet oranının yüksekliğiyle dikkati çeken Yeni Zelanda, ücretli ev içi şiddet izni için yasa çıkardı. Dünyada bir ilk olan yasayla şiddet gören tarafa partnerinden ayrılması, yeni ev bulması, kendisini ve çocuklarını koruması için 10 günlük ücretli izin hakkı tanınıyor.
Her 4 dakikada bir ev içi şiddet vakasına polis tarafından müdahale edilen, aile içi şiddet yüzünden yılda 4.1-7 milyar dolar arası maddi zarara uğradığı hesaplanan Yeni Zelanda, dünya açısından ilk niteliğinde bir yasa çıkardı.
Ev içi şiddet gören tarafa partnerinden ayrılması, yeni ev bulması, kendisini ve çocuklarını koruması için 10 günlük ücretli izin hakkı tanıyan yasa 57'ye karşı 63 oyla kabul edildi.
Parlamentoda alkış ve tezahüratlarla karşılanan yeni yasayı çıkarmak için 7 yıldır uğraşan Yeşiller milletvekili Jan Logie, siyasete atılmadan önce kadın sığınma evinde çalışıyordu.
Yeni Zelanda'nın iki büyük partisinden biri olan anamuhalefetteki Ulusal Parti (Nats), yasaya başta verdiği desteği son dakikada geri çekti. Merkez sağcı Nats, çark etmesini, ''Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere maliyeti çok olacak, bu yüzden işverenler ev içi şiddet mağduru olduğundan şüphelendikleri kişilere iş vermeyecek'' diye gerekçelendirdi.
Logie ise yasanın 'korkunç boyutlarda seyreden ev içi şiddet salgınıyla baş etme yolunda sadece ilk adım' olduğunu vurgularken diğer ülkelerin de kendilerini takip etmesi çağrısı yaptı.
Amacın tüm toplumun tepki göstermesini sağlamak olduğunu belirten Yeşiller milletvekili, şunları söyledi:
''İşi sadece polise bırakmıyoruz, kurbanlara yardım etmede hepimize bir rol düştüğünü kabul ediyoruz. Böylelikle kültürel normları değiştiriyoruz ve 'bu böyle gitmez, bu hepimiiz ilgilendiren bir mesele ve hep birlikte taşın altına elimizi koyuyoruz' diyoruz.''
Nisan 2019'da yürürlüğe girecek 10 günlük ücretli ev içi şiddet izni, standart yıllık izin prosedürü içinde olmayacak, hastalık izninden de ayrı statüde olacak. Ev içi şiddete uğradıklarına dair kanıt sunmak zorunda bırakılmayacak mağdurların güvenliklerinin sağlanacağı şekilde çalışma koşulları esnetilebilecek. Örneğin çalışma yeri, e-posta adresleri değiştirilebilecek, temas kurmaya yönelik bilgileri iş yerinin web sitesinden kaldırılabilecek.
İşçi Partisi liderliğindeki koalisyon hükümeti de aile şiddetiyle mücadele eden gruplara 80 milyon dolarlık ek mali destek açıkladı.
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