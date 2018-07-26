Kayıt
15:51 26 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Yeni Zelanda Yeşiller Partisi milletvekilleri, ücretli ev içi şiddet izni yasasının kabulünü kutladı.

    Yeni Zelanda bir ilke imza attı: Ev içi şiddet mağdurlarına ücretli izin yasası çıkardı

    © Fotoğraf : Yeni Zelanda Yeşiller Partisi
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Gelişmiş ülkeler arasında ev içi şiddet oranının yüksekliğiyle dikkati çeken Yeni Zelanda, ücretli ev içi şiddet izni için yasa çıkardı. Dünyada bir ilk olan yasayla şiddet gören tarafa partnerinden ayrılması, yeni ev bulması, kendisini ve çocuklarını koruması için 10 günlük ücretli izin hakkı tanınıyor.

    Yeni Zelanda
    © REUTERS / Charlotte Greenfield
    Yeni Zelanda'da 1856'dan bu yana en genç başbakan
    Her 4 dakikada bir ev içi şiddet vakasına polis tarafından müdahale edilen, aile içi şiddet yüzünden yılda 4.1-7 milyar dolar arası maddi zarara uğradığı hesaplanan Yeni Zelanda, dünya açısından ilk niteliğinde bir yasa çıkardı.

    Ev içi şiddet gören tarafa partnerinden ayrılması, yeni ev bulması, kendisini ve çocuklarını koruması için 10 günlük ücretli izin hakkı tanıyan yasa 57'ye karşı 63 oyla kabul edildi. 

    Parlamentoda alkış ve tezahüratlarla karşılanan yeni yasayı çıkarmak için 7 yıldır uğraşan Yeşiller milletvekili Jan Logie, siyasete atılmadan önce kadın sığınma evinde çalışıyordu.

    Jacinda Ardern
    © AP Photo / Greg Bowker/New Zealand Herald
    Yeni Zelanda Başbakanı'ndan 'tarihe geçecek' açıklama: Hamileyim
    Yeni Zelanda'nın iki büyük partisinden biri olan anamuhalefetteki Ulusal Parti (Nats), yasaya başta verdiği desteği son dakikada geri çekti. Merkez sağcı Nats, çark etmesini, ''Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere maliyeti çok olacak, bu yüzden işverenler ev içi şiddet mağduru olduğundan şüphelendikleri kişilere iş vermeyecek'' diye gerekçelendirdi.

    Logie ise yasanın 'korkunç boyutlarda seyreden ev içi şiddet salgınıyla baş etme yolunda sadece ilk adım' olduğunu vurgularken diğer ülkelerin de kendilerini takip etmesi çağrısı yaptı.

    'TÜM TOPLUM HEP BİRLİKTE'

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern
    © AP Photo / Nick Perry
    Yeni Zelanda Başbakanı 28 yıl sonra bir ilke imza attı
    Amacın tüm toplumun tepki göstermesini sağlamak olduğunu belirten Yeşiller milletvekili, şunları söyledi:

    ''İşi sadece polise bırakmıyoruz, kurbanlara yardım etmede hepimize bir rol düştüğünü kabul ediyoruz. Böylelikle kültürel normları değiştiriyoruz ve 'bu böyle gitmez, bu hepimiiz ilgilendiren bir mesele ve hep birlikte taşın altına elimizi koyuyoruz' diyoruz.''

    YILLIK İZİN VE HASTALIK İZNİNDEN AYRI

    Yeni Zelanda Ulaştırma Bakanı Phil Twyford
    Twitter
    Yeni Zelanda'da Ulaştırma Bakanı'na uçakta telefonla görüştüğü için para cezası
    Nisan 2019'da yürürlüğe girecek 10 günlük ücretli ev içi şiddet izni, standart yıllık izin prosedürü içinde olmayacak, hastalık izninden de ayrı statüde olacak. Ev içi şiddete uğradıklarına dair kanıt sunmak zorunda bırakılmayacak mağdurların güvenliklerinin sağlanacağı şekilde çalışma koşulları esnetilebilecek. Örneğin çalışma yeri, e-posta adresleri değiştirilebilecek, temas kurmaya yönelik bilgileri iş yerinin web sitesinden kaldırılabilecek.

    İşçi Partisi liderliğindeki koalisyon hükümeti de aile şiddetiyle mücadele eden gruplara 80 milyon dolarlık ek mali destek açıkladı.

    Etiketler:
    ücretli ev içi şiddet izni, İşçi Partisi, Ulusal Parti (Yeni Zelanda), Yeşiller Partisi, Jan Logie, Yeni Zelanda
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    ​​Erbil'de sadece kadınların girebildiği restoran
    Erbil'de sadece kadınların girebildiği restoran
    Karikatür
    'Rusya ve Çin ABD’nin ‘Aşil Topuğunu' buldu'
    ABD'li askerler Güney Vietnam'da
    'Gerçek bir cehennem': Vietnam, ABD'nin kimyasal saldırıları yüzünden neler yaşadı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet