Yangınzedelerin protesto ettiği Yunan bakan: Kaçak yapılarınız yüzünden felaket büyüdü

Hava Kuvvetleri Komutanı ve Belediye Başkanı'nın eşlik ettiği Yunan bakanın yüzüne karşı Mati sakinleri ''Bizi yalnız bıraktınız'' diye hesap sordu.
Yangından araçlarıyla kaçanların yardım ulaştırılmaması sonucu kavrularak can vermesinin üzerine çareyi denize girmekte bulanlara saatlerce denizden ulaşılmaması da bazılarının boğulmasına neden oldu ve can kaybını daha artırdı.
Mati sakinleri Kommenos'a ''Kimse gelmedi… Hiçbir plan yoktu… Hiçbir koruma yoktu… Hiçbirşey… İnsanlar saatlerce denizde yüzmek zorunda bırakıldılar… Hiçbir yardım gelmedi'' dedi.
“No one came…there was no plan…there was no protection…nothing… people were left swimming for hours without help”— Gavin Lee (@GavinLeeBBC) 26 Temmuz 2018
Survivors of the #Greek #WildFire disaster remonstrate with the Greek Defence Minister Panos #Kammenos, as he arrives in #Mati, the worst hit area. pic.twitter.com/zmoSwQq4O1
Üstelik kaçanların çoğu, kayalık bir uçurumda sıkışıp kaldı ve denize ulaşamayarak can verdi.
#Wildfires: Last reports talk about parents swimming with their babies for 5 hours until being found by boats. Not all of them made it.— Yiorgos Vassalos (@YiorgosVa) 26 Temmuz 2018
Urban structure being the most important single reason of this tragedy, nothing should be rebuilt the way it was in #Mati (photo B.Ellingsbø) pic.twitter.com/D34wJZccIy
'O KADAR ÇOK KAÇAK YAPI VAR Kİ, KAÇIŞ YOLLARI KAPANDI'
Milliyetçi, şovenist çizgisiyle tanınan, Bağımsız Yunanlılar (ANEL) partisinin lideri olan Kammenos ise hükümetin vatandaşları koruyamadığına dair suçlamaları reddetti.
'BU BİR SUÇ'
'ÇOĞU RUHSATSIZ'
Kammenos ''Bu, geçmişten bugüne miras kalan bir suç. Atina'nın bu sahili, buradaki yapılar, çoğunluğunun ruhsatı yok. Bu, sahilin yasadışı şekilde işgal edilmesidir'' dedi.
'ÖLÜM TUZAĞI'
Birçok şehircilik uzmanı da Mati'nin şehir planının hiçbir güvenlik önlemini içermediğini ve 'ölüm tuzağı' gibi olduğunu belirtti.
The town plan in #Mati acted as a 'trap' during #Greecefires, Prof. Efthimios #Lekkas tells @skaigrhttps://t.co/mXGZmvO8x1 pic.twitter.com/rO7cBtSx6l— ANA-MPA news (@amna_newseng) 26 Temmuz 2018
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