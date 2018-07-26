Yangınzedelerin protesto ettiği Yunan bakan: Kaçak yapılarınız yüzünden felaket büyüdü

Yunanistan'da en az 82 kişinin öldüğü, onlarca kişinin kayıp durumda olduğu yangın bölgesini ziyaret eden Savunma Bakanı, halkın zamanında yardım ulaştırılmadığı, yalnız bırakıldıklarına dair protestolarıyla karşılaştı. Kammenos ise BBC'ye felaketin bu kadar büyümesinde kaçak yapılaşmanın rolü olduğunu söyledi.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis Yunanistan tarihinin en büyük yangın felaketi: 80 ölü

Yangın felaketinde cehenneme dönen Atina'nın sahil beldesi Mati'yi ziyaretinde halk tarafından etrafı çevrilen Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, hükümete yönelik ''Bizi terk ettiniz'' tepkileriyle karşılaştı.

Hava Kuvvetleri Komutanı ve Belediye Başkanı'nın eşlik ettiği Yunan bakanın yüzüne karşı Mati sakinleri ''Bizi yalnız bıraktınız'' diye hesap sordu.

Yangından araçlarıyla kaçanların yardım ulaştırılmaması sonucu kavrularak can vermesinin üzerine çareyi denize girmekte bulanlara saatlerce denizden ulaşılmaması da bazılarının boğulmasına neden oldu ve can kaybını daha artırdı.

Mati sakinleri Kommenos'a ''Kimse gelmedi… Hiçbir plan yoktu… Hiçbir koruma yoktu… Hiçbirşey… İnsanlar saatlerce denizde yüzmek zorunda bırakıldılar… Hiçbir yardım gelmedi'' dedi.

“No one came…there was no plan…there was no protection…nothing… people were left swimming for hours without help”

Survivors of the #Greek #WildFire disaster remonstrate with the Greek Defence Minister Panos #Kammenos, as he arrives in #Mati, the worst hit area. pic.twitter.com/zmoSwQq4O1 — Gavin Lee (@GavinLeeBBC) 26 Temmuz 2018

Üstelik kaçanların çoğu, kayalık bir uçurumda sıkışıp kaldı ve denize ulaşamayarak can verdi.

#Wildfires: Last reports talk about parents swimming with their babies for 5 hours until being found by boats. Not all of them made it.



Urban structure being the most important single reason of this tragedy, nothing should be rebuilt the way it was in #Mati (photo B.Ellingsbø) pic.twitter.com/D34wJZccIy — Yiorgos Vassalos (@YiorgosVa) 26 Temmuz 2018

Bir Mati sakini de zorlukla itfaiyeye ulaştığında itfaiye erlerinin yangın çıktığından haberinin bile olmadığını anlattı.

'O KADAR ÇOK KAÇAK YAPI VAR Kİ, KAÇIŞ YOLLARI KAPANDI'

Milliyetçi, şovenist çizgisiyle tanınan, Bağımsız Yunanlılar (ANEL) partisinin lideri olan Kammenos ise hükümetin vatandaşları koruyamadığına dair suçlamaları reddetti.

'BU BİR SUÇ'

© REUTERS / Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu Bölgedeki BBC muhabirine konuşan Savunma Bakanı, Mati sakinlerinin bazı yasadışı uygulamaları yüzünden plaja giden yolların kapandığını söyledi.

'ÇOĞU RUHSATSIZ'

Kammenos ''Bu, geçmişten bugüne miras kalan bir suç. Atina'nın bu sahili, buradaki yapılar, çoğunluğunun ruhsatı yok. Bu, sahilin yasadışı şekilde işgal edilmesidir'' dedi.

'ÖLÜM TUZAĞI'

Birçok şehircilik uzmanı da Mati'nin şehir planının hiçbir güvenlik önlemini içermediğini ve 'ölüm tuzağı' gibi olduğunu belirtti.

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