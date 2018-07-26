Facebook hisseleri bir günde yüzde 25 kayıp gösterdi

Facebook dün ABD borsalarının kapanışı sonrası bilanço ve geleceğe dönük tahminlerini açıkladı. Piyasa beklentileriyle uyuşmayan tahminler şirketin hisselerinin seans sonrası işlemlerde sert değer yitirmesine yol açarken, hisseler bugün ABD açılış öncesi piyasasında yüzde 17 ekside bulunuyor.
CAMBRİDGE ANALYTİCA SKANDALI SONRASI İLK İŞARET
Facebook'un ikinci çeyrek bilançosu, Avrupa Birliği'nin yeni kişisel verilerin gizliliği yasası ile kullanıcı verilerinin dışarıya sızdığı Cambridge Analytica skandalının mali sonuçlara zarar verdiğinin ilk işareti oldu.
Şirketin ileriye dönük tahminlerini açıklayan CFO David Wehner, bir yıl önce önce yüzde 47 olan faaliyet kârı marjının yüzde 44'e düştüğünü iki yıldan uzun bir süre boyunca "30'ların ortasına kadar" düşeceğini belirtti.
AMAZON, NETFLİX, ALPHABET KARLI ÇIKABİLİR
Facebook'un ikinci çeyrek net kârı 5.1 milyar dolar ile 5.1 milyar dolar olan tahminler doğrultusunda gerçekleşti.
Facebook'taki düşüş medya ve reklamcılık alanındaki rakipleri Amazon, Netflix ve Alphabet'in de hisselerine satış getirerek ABD'nin Nasdaq endeksi vadeli işlemlerinin yüzde 0.8 gerilemesine yol açtı.
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