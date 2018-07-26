Facebook hisseleri bir günde yüzde 25 kayıp gösterdi

Yatırımcıların en yoğun pozisyonlandığı şirketlerden Facebook'un kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliğini sağlamanın yarattığı maliyetler ve en büyük reklam pazarlarında kullanımın yavaşlaması nedeniyle kâr marjlarının birkaç yıl düşeceğini açıkladı. Şirketin hisseleri seans sonrası işlemlerde yüzde 25 değer kaybetti.

Facebook dün ABD borsalarının kapanışı sonrası bilanço ve geleceğe dönük tahminlerini açıkladı. Piyasa beklentileriyle uyuşmayan tahminler şirketin hisselerinin seans sonrası işlemlerde sert değer yitirmesine yol açarken, hisseler bugün ABD açılış öncesi piyasasında yüzde 17 ekside bulunuyor.

CAMBRİDGE ANALYTİCA SKANDALI SONRASI İLK İŞARET

Facebook'un ikinci çeyrek bilançosu, Avrupa Birliği'nin yeni kişisel verilerin gizliliği yasası ile kullanıcı verilerinin dışarıya sızdığı Cambridge Analytica skandalının mali sonuçlara zarar verdiğinin ilk işareti oldu.

© REUTERS / Dado Ruvic Facebook, kullanıcı verilerini 'seçilmiş' şirketlerle paylaştı

Facebook, ortaya çıkan mali kaybı gelişmekte olan ülkelerde büyüyerek ve kişisel veriler ile ilgili sorun yaşamayan Instagram uygulamasından gelir artışıyla telafi edeceğini belirtti.

Şirketin ileriye dönük tahminlerini açıklayan CFO David Wehner, bir yıl önce önce yüzde 47 olan faaliyet kârı marjının yüzde 44'e düştüğünü iki yıldan uzun bir süre boyunca "30'ların ortasına kadar" düşeceğini belirtti.

AMAZON, NETFLİX, ALPHABET KARLI ÇIKABİLİR

© REUTERS / Dado Ruvic Zuckerberg ifade verdi, Facebook hisseleri son 2 yılın en kazançlı gününü yaşadı

Facebook hisselerdeki düşüş bugün borsaya da yansırsa hisseler en büyük tek günlük düşüşü kaydetmiş olacak. Facebook hisseleri bundan önce Temmuz 2012'de yüzde 12 ile en sert düşüşünü kaydetmişti.

Facebook'un ikinci çeyrek net kârı 5.1 milyar dolar ile 5.1 milyar dolar olan tahminler doğrultusunda gerçekleşti.

Facebook'taki düşüş medya ve reklamcılık alanındaki rakipleri Amazon, Netflix ve Alphabet'in de hisselerine satış getirerek ABD'nin Nasdaq endeksi vadeli işlemlerinin yüzde 0.8 gerilemesine yol açtı.