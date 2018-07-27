İsrail, Eurovision düzenleme hakkını kaybedebilir

Hadashot Ajansı, İsrail'in Avrupa Yayıncılar Birliği (European Broadcasting Union) hesabına beş gün içerisinde 12 milyon euroluk bir depozit yatırmaması halinde, 2019 yılında düzenlenecek Eurovision yarışmasına ev sahipliği yapma hakkını kaybedebileceğini duyurdu.

© AFP 2018 / Francisco LEONG ‘İsrail’de yapılacak olan Eurovision tehlikeye girdi’

Ajansın haberine göre, Eurovision'un organizasyonundan sorumlu İsrail Yayın Şirketi olan 'Kan'ın yönetimi, Başbakan Benjamin Netanyahu, Maliye Bakanı Moshe Kahlon ve İletişim Bakanı Ayub Kara'ya organizasyon bütçesini artırmayı talep eden bir mektup gönderdi.

İletişim Bakanı Ayub Kara'nın şirkete kredi teklif ettiği, ancak yönetimin kredi şartlarını reddettiği bildirildi.

Şirket, paranın beş gün içerisinde yatırılmaması halinde, Eurovision' un organizasyonunu iptal edeceği konusunda uyardı. Şirket yönetimi, depozit için gerekli kaynağı bulmanın yanı sıra, yarışmayı organize edebilmesi için de hükümetten ayrıca uygun bütçenin sağlanmasını talep etti.



İSRAİL'DE DÜZENLENECEK YARIŞMA İÇİN DAHA ÖNCE DE BİRÇOK İTİRAZ YÜKSELMİŞTİ

© AFP 2018 / Francisco LEONG Eurovision 2018’in kazananı İsrail oldu

İsrail'de düzenlenmesi gereken 'Eurovision 2019', birçok defa 'gerçekleşmeme' tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı. Önce Avrupa Yayın Birliği, şarkı yarışmasının İsrail yönetimi tarafından başkent ilan edilen Kudüs'te yapılması teklifine sıcak bakmadı. Kudüs, yarışmayı düzenleyen kurum tarafından fazla politize bir yer şeklinde değerlendirildi.

Öte yandan, İrlanda ve Fas tarafından kısa bir süre önce açıklanan İsrail de düzenlenecek Eurovision'nun boykot tehdidi de gündemdeki yerini koruyor.

Tüm bunların yanı sıra, ABD'nin büyük müzik şirketlerinden Universal Music de, İsrailli Netta Barzilay'in 2018'de Lizbon'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazandığı ‘Toy' adlı şarkının yazarlarını telif haklarını ihlal etmekle suçladı.