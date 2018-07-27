Kayıp Çinli çocuk, dövme sayesinde kurtarıldı

Çin medyasının haberine göre, olay Zhejiang eyaletinde meydana geldi. Zeka geriliği yaşayan bir çocuk ana yolda tek başına yürürken polis tarafından fark edildi.

İsmini ve yaşadığı evin adresini söyleyemeyen çocuğun neden yolda tek başına yürüdüğünün tespit edilmesi için incelemeler yapan polis, çocuğun kolundaki dövmeyi fark etti.

Dövmede yazan rakamların telefon numarası olduğunu anlayan polis, numarayı aradıklarında çocuğun annesiyle karşılaştı. Böylelikle çocuk, dövmede yazan telefon numarası sayesinde de kurtarılıp ailesine teslim edilmiş.

Çocuğu almaya gelen anne, "Kaybolursa benimle irtibata geçilebilmesi için koluna numaramı içeren dövme yaptırdım" dedi.

Çocuğun daha önce defalarca evden kaçıp kaybolduğu ortaya çıktı. Aile, çocuğun bu sefer de gece herkes uyurken evden çıktığını ve dönüş yolunu kaybettiğini tahmin etti.