Yunanistan'da yangından kurtarılan kedi tedavi altına alındı

Yunanistan'da yaşanan ve 83 insanın ölümüne yol açan yangın felaketinden çok sayıda hayvan da etkilendi. Yangından kurtulan vatandaşlar tarafından bulunan bir kedi, teslim edildiği veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Yunanistan'da yaşanan yangın felaketinde, yangından kurtulan vatandaşlar tarafından önce öldüğü zannedilen ancak ardından hayatta olduğu anlaşılan ağır yaralı bir kedi, Pikermi'de bulunan 'Vets 4 Life' isimli veteriner kliniğine teslim edildi.

Veterinerler, bugüne kadar yangında yaralanan 70'e yakın hayvanı tedavi ettiler.

​'HAYVANLAR EVLERİNDE ZİNCİRLİ BİR ŞEKİLDE UNUTULUYOR'

Veteriner Irene Mavrakis, AP'ye yaptığı açıklamada, veterinerlerin yangın bölgesinde devriye gezdiklerini ve bazı hayvanların hala sahiplerinin evlerinde zincirli bir şekilde bulunduğunu açıkladı ve "Burası çok çılgınca. İnsanlar yardım almaya çalışıyor, hayvanlarını arıyorlar, sürekli ağlıyorlar ve biz de hayvanlara yardım etmeye, onların yaralarını tedavi etmeye çalışıyoruz ve bu çok zor" ifadelerini kullandı.

Mavrakis ayrıca, kurtulan çoğu hayvanın bacaklarında kırıklar olduğunu, kurtarılan söz konusu kedi de dahil olmak üzere bazılarının ise alevlerden ötürü gözlerinin yandığını belirtti. Mavrakis, "Mesele yalnızca hayvanların vücutlarındaki travmalar değil, hayvanların çok korktuğunu görebilirsiniz, kimseye güvenmiyorlar" dedi.

Yaşanan bir diğer problemin ise, yangından kurtulabilen insanların yerleştikleri yerlere hayvanlarını getiremedikleri olduğunu belirten Mavrakis, klinikte bulunan hayvanların büyük bir kısmının ise sahipleri tarafından geri alınmadığını ifade etti.

Kurtarılan kedi ise Evangelia Gkika isimli bir vatandaş tarafından sahiplenildi. Gkika'nın, kediye yeniden isim vererek, ismini 'Yangın' olarak değiştirdiği öğrenildi. Hayvanı sahiplenme süreciyle ilgili açıklama yapan Gkika, "En kötü duurmda olan hayvanın hagisi olduğunu sorduğumda bunu gösterdiler ve bu ilk görüşte aşktı" ifadelerini kullandı.